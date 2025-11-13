Pellegrini otvoril v Košiciach konferenciu GradeUp. Vyzdvihol význam inovácií aj prepojenia vzdelávania s praxou – VIDEO, FOTO

Prezident Peter Pellegrini v Košiciach slávnostným príhovorom otvoril konferenciu GradeUp. Metropola východu privíta okrem konferencie aj sprievodné podujatie Noc podnikavosti. Podujatia v sebe spoja nápady, odvahu a mladú energiu. Hlava štátu nad týmito podujatiami prevzala záštitu.
Prezidentova vízia
Rezort školstva ich organizuje na pôde Technickej univerzity v Košiciach a jej Univerzitného vedeckého parku Technicom. Pellegrini si v príhovore zaspomínal na svoje vysokoškolské časy a v tomto kontexte vyzdvihol, že považuje za správne, aby absolventi na trh práce vstupovali aj s pracovnými skúsenosťami a zručnosťami z praxe, nielen s vedomosťami zo štúdia.
„Naše hospodárstvo, priemysel a ekonomika musia zachytávať trendy, ktorým sú vystavené. Základom nášho trvalého ekonomického rastu a blahobytu sú a budú inovácie,“ prízvukoval prezident. Zdôraznil nevyhnutnosť prispôsobovať sa novým trendom, implementovať nové technológie a využiť všetko, čo svet dnes ponúka. Na to je ale podľa Pellegriniho potrebná tá najcennejšia surovina, a to je v prípade Slovenska ľudský kapitál, teda vzdelaná spoločnosť a pripravení študenti, ktorí zodpovedajú potrebám trhu práce a ekonomiky.
Predstavenie národného projektu
Podujatia sa konajú pri príležitosti oficiálneho predstavenia národného projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže MŠVVaM Slovenskej republiky s názvom Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov, ktorý cieli na prepájanie vysokých škôl s podnikateľským prostredím a podporuje študentov pri rozvíjaní ich podnikavosti, inovatívneho myslenia a schopnosti uplatniť svoje nápady v praxi.
Prezident považuje tento projekt za dôležitý míľnik vo vývoji slovenského vysokého školstva, je toho názoru, že má potenciál posunúť vzdelávanie na vyššiu úroveň a priniesť do akademického prostredia viac inovácie, prepojenia s praxou a odvahy experimentovať. Prízvukoval potrebu prepojenia teórie s praxou už počas štúdia, k tomu podľa neho speje aj predmetný projekt a konferencia.
Tvorivosť a odvaha mladých sú podľa neho základom modernej a sebavedomej spoločnosti a zasluhujú si osobitnú pozornosť. Univerzity by mali podľa jeho slov byť miestom, kde sa vedomosti prepájajú s praxou a talent s príležitosťou, a tiež prostredím, ktoré študentov povzbudzuje k tvoreniu, skúšaniu nových nápadov a rozvíjaniu vlastných projektov už počas štúdia.
Otvorená diskusia
Pellegrini spomenul aj umelú inteligenciu, v tomto smere upozornil, že odpoveďou na technologickú revolúciu musí byť ešte kvalitnejšie vzdelávanie. „Ak sa nechceme báť umelej inteligencie, nesmieme sa prestať vzdelávať. Musíme byť múdri ľudia, schopní kritického myslenia, aby sme vedeli konfrontovať chybné informácie. Čiže odpoveď na celý ten veľký digitálny vývoj a túto revolúciu musí zostať kvalitné a špičkové vzdelávanie,“ vyjadril sa.
Ocenil tiež úsilie rezortu školstva a Technickej univerzity v Košiciach prezident Slovenskej republiky, a to ako príklad toho, ako môže vyzerať moderné, inovatívne a na prax orientované vzdelávanie. Hlava štátu tiež verí, že projekt bude vzorom pre ďalšie univerzity a podporí generáciu mladých ľudí pripravených meniť Slovensko k lepšiemu.
Drucker vysvetľuje ciele projektu aj jeho financovanie
Ako minister školstva Tomáš Drucker ozrejmil pre médiá, cieľom projektu je podpora verejných vysokých škôl v oblasti inovatívnosti a podnikavosti študentstva vysokých škôl. Jednou oblasťou je napríklad prepájanie stáží so zamestnávateľmi, aby si mohli vyskúšať prácu, vytvárať si očakávania, kam pôjdu, a tiež na to, aby zamestnávatelia mohli spoznať študenta.
„Druhá oblasť je práve podnikavosť. Aby mladí ľudia v prostredí, ktoré je ešte pomerne bezpečné, vo vysokých školách, mohli skúsiť nejaké podnikanie, startup, projekt, s čo najmenšími rizikami,“ uviedol. Doplnil, že finančný balík na projekt je 9 miliónov eur na tri roky pre verejné vysoké školy, ktoré môžu použiť na rozšírenie svojich študijných programom, práve v oblastiach inovatívnosti, podnikavosti, agility v rozhodovaní, ale aj na získanie zahraničných lektorov či ľudí z praxe, ktorí budú študentov učiť chýbajúcim zručnostiam.
Výzvy pre vysoké školy a technologické trendy
Minister školstva avizoval, že jeho rezort plánuje okrem finančnej podpory školám pomôcť aj so sieťovaním.
„Už vyše rok a pol diskutujeme s jednou medzinárodnou americkou vysokoškolskou inštitúciou, ktorá by mala na Slovensku pôsobiť, no nie ako samostatná univerzita, ale poskytovať práve lektorov v tejto oblasti inovácií a podnikavosti, v ktorej sú top na svete. Tak, aby sme tieto veci postupne dostávali ako štandard vzdelávania do našich verejných vysokých škôl,“ doplnil. Drucker uviedol, že do konca roka už školy budú môcť žiadať o prostriedky z výzvy. Najprv ale potrebujú napísať obsahy vzdelávaní, musia si zaistiť lektorov a pedagógov.
Silnejší dôraz na produktivitu a technologický pokrok
Minister pripomenul, že potrebujeme zvyšovať produktivitu práce, poukázal pritom na starnutie obyvateľstva a úbytok ekonomicky aktívneho obyvateľstva. „Tento trend bude pokračovať,“ podotkol. Poukázal, že s menším počtom ľudí bude potrebné zarobiť viac peňazí, aby bolo možné udržať sociálny a zdravotný systém.
To sa podľa jeho slov dá robiť len tak, že jeden človek vyprodukuje viac pomocou technológií. „Technologický pokrok je to, čo nám umožňuje aby sme zvyšovali produktivitu. Na to, aby sme dosiahli technologicky pokrok musíme zvyšovať kvalifikačnú a intelektuálnu úroveň,“ prízvukoval.