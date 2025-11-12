Vláda schválila návrh na zvýšenie kapacít materských a základných škôl

Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh na bezprostrednú realizáciu projektov výstavby kapacít materských a základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania a povinnej školskej dochádzky.
Ako vyplýva z materiálu, ktorý predložilo na rokovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, viacero obcí bolo určených ako priami prijímatelia prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, a to z Komponentov 6 a 7.
Dostupnosť, rozvoj a kvalita vzdelávania
Ide o komponenty zamerané na dostupnosť, rozvoj a kvalitu inkluzívneho vzdelávania a zabezpečenie predprimárneho vzdelávania, a tiež na dobudovanie školskej infraštruktúry.
„V súvislosti s nadobudnutím účinnosti legislatívneho zákazu dvojzmennej prevádzky a právneho nároku na miesto v materskej škole pre trojročné a štvorročné deti, identifikovalo MŠVVaM SR konkrétne projekty, ktorých bezprostredná realizácia je nevyhnutná na plnenie záväzkov Slovenskej republiky a na dosiahnutie stanovených cieľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti,“ uvádza sa v návrhu.
Konkrétne školy a obce
V rámci Komponentu 6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania, Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov boli ako priamo určení prijímatelia určené obce Cigeľka (okres Bardejov), Jovsa (okres Michalovce), Miloslavov (okres Senec), Viničné (okres Pezinok), Sečovce (okres Trebišov), Žakarovce (okres Gelnica) a Gréckokatolícka cirkev, konkrétne farnosť v Strede nad Bodrogom (okres Trebišov).
V rámci Komponentu 7 Vzdelávanie pre 21. storočie, Investíciu 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry zas boli ako priamo určení prijímatelia prostriedkov vybrané obce Bačkov a Lastovce, a tiež mesto Čierna nad Tisou v okrese Trebišov. Ide tiež o Základnú školu, Komenského 113 v Lipanoch (okres Sabinov), Základnú školu s materskou školou, Školská 684 v Nálepkove (okres Gelnica), mesto Stará Ľubovňa a obec Vechec (okres Vranov nad Topľou).
Ide o vysokú prioritu rezortu školstva
„Dôvodom priorizácie predmetných projektov je nielen akútna situácia v konkrétnych lokalitách, ale aj vyčerpanie alokovaných prostriedkov v relevantných výzvach, pripravenosť na okamžitú realizáciu a financovanie už vynaložených nákladov, a ich nadväznosť na harmonogram Plánu obnovy a odolnosti s ohľadom na stanovené ciele v rámci obdobia oprávnenosti prostriedkov mechanizmu. Porušenie záväzkov Slovenskej republiky garantovať právny nárok pre deti vo veku 3-4 rokov na miesto v materskej škole a povinného predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku 5 rokov, ako aj odstránenie dvojzmennej prevádzky na minimálne 35 školách základných školách, by malo nielen závažné finančné a reputačné konzekvencie v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ale aj nevyčísliteľné negatívne dopady na vzdelávanie detí a žiakov,“ píše sa v schválenom materiáli.
Predkladateľ zdôraznil, že zabezpečenie podmienok na poskytovanie predprimárnej a primárnej výchovy a vzdelávania je preto vysokou prioritou rezortu školstva a vzhľadom na platnú legislatívu aj zákonnou povinnosťou dotknutých samospráv.
Rozsiahle investície
Ako ďalej vyplýva z materiálu, výstavba kapacít v identifikovaných projektov potrebuje rozsiahle investície, ktoré ale nebolo možné pokryť v plnej výške, keďže disponibilná alokácia zdrojov z vyhlásených výziev bola vyčerpaná.
„Z tohto dôvodu je nevyhnutné podporiť projektové zámery, ktorých realizáciu je možné uskutočniť v období oprávnenosti prostriedkov mechanizmu, a prostredníctvom ktorých budú dosiahnuté stanovené ciele Plánu obnovy aodolnosti,“ píše sa v ňom. Predpokladané náklady na rozširovanie kapacít základných škôl a škôlok by mali byť stanovené na základe výšky verejných obstarávaní.
V prípade jednej novovytvorenej kapacity v materskej škole by nemali presiahnuť sumu 14 490 eur bez DPH, na jednu novovytvorenú kapacitu v základnej škole by zas nemali prekročiť 13 789,17 eura bez DPH. Ide o sumy, ktoré v súčasnosti predstavujú náklady na realizáciu stavieb pri súčasných cenách stavebných materiálov a stavebných činností.