Štátnu školskú inšpekciu bude naďalej riadiť Štofková Dianovská

Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora je päť rokov.
ŠKOLSTVO: Návšteva premiéra na ministerstve
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.
Minister školstva Tomáš Drucker v pondelok vymenoval na ďalšie funkčné obdobie do funkcie hlavnej školskej inšpektorky Alžbetu Štofkovú Dianovskú. Pokračovať bude v rozbehnutých aktivitách zameraných na zvyšovanie kvality a spravodlivosti vo vzdelávaní, digitalizáciu procesov inšpekcie a posilňovanie partnerského prístupu voči školám.

Funkčné obdobie

Alžbeta Štofková Dianovská stojí na čele Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) od novembra 2020. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora je päť rokov. Vymenúva a odvoláva ho minister školstva na základe výsledku výberu.

„Pani Štofková Dianovská preukázala vysokú odbornosť, profesionalitu a schopnosť viesť inštitúciu s náročnou úlohou – nielen kontrolovať, ale aj pomáhať školám zlepšovať kvalitu vzdelávania. Je pre mňa dôležité, aby inšpekcia zostala nezávislá, odborná a otvorená novým výzvam,“ uviedol minister Tomáš Drucker.

Inšpekcia ako partner školstva

Počas svojho prvého funkčného obdobia podľa ministerstva školstva presadila zmeny v organizácii práce inšpektorov, zaviedla nové metodické prístupy k hodnoteniu škôl a posilnila komunikáciu s riaditeľmi a učiteľmi. Pod jej vedením sa ŠŠI sústredila aj na témy ako inkluzívne vzdelávanie, wellbeing žiakov a učiteľov či prevencia rizikového správania.

„Môj cieľ sa nemení. Urobím maximum, aby školy vnímali inšpekciu ako partnera – nie iba ako štátny orgán, ktorý prichádza identifikovať problémové či nesprávne konanie škôl. Inšpekcia má byť inštitúciou, ktorá dokáže poradiť, nasmerovať a pomôcť školám práve na základe inšpekčných zistení doslova ,poradenstvom na mieru‘. Mojim cieľom je pomáhať školám rásť a deťom získavať čo najlepšie vzdelanie,“ uviedla A. Štofková Dianovská po vymenovaní do ďalšieho funkčného obdobia. Štátnu školskú inšpekciu zároveň čaká jeden z kľúčových projektov manažmentu kvality našich škôl a leadershipu – EduRadar.

Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno – technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície. Inšpekcia pôsobí nezávisle od ministerstva a jej hlavnou úlohou je zabezpečovať kvalitu a spravodlivosť vzdelávacieho systému.

