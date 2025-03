Pediatri kritizujú Druckerov nový systém ospravedlneniek, obávajú sa preťažených ambulancií

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) sa vymedzila voči navrhovanej zmene v ospravedlňovaní žiakov. Rezort školstva pred niekoľkými dňami avizoval zmenu v systéme ospravedlňovania vymeškaných hodín, ktorá by mala zastaviť zneužívanie ospravedlneniek a ochrániť právo žiakov na vzdelanie, poukázal pritom na počet vymeškaných hodín.

Systém, ktorý umožňuje rodičom ospravedlniť neprítomnosť žiakov bez potvrdenia lekára bol zavedený počas pandémie COVID-19 a pre väčšinu škôl sa nič nezmení. Problémom sú podľa ministerstva školy najmä v sociálne znevýhodnených prostrediach, kde sa táto možnosť systematicky zneužíva. Ide o približne stovku škôl, ktorá podľa analýz vykazuje alarmujúco vysoké počty vymeškaných hodín. Táto skupina má priemernú absenciu 356 hodín na žiaka ročne, čo znamená, že deti vymeškajú tretinu vyučovacieho času.

Voľnejší a prísnejší režim

Riešením by podľa MŠVVaM SR malo byť zavedenie dvojstupňového systému ospravedlňovania na voľnejší režim a prísnejší režim. Školy, ktoré neprekračujú referenčnú hodnotu absencií (250 vymeškaných hodín na žiaka ročne), si zachovajú súčasné pravidlá. V prísnejšom režime, ktorý sa dotkne približne piatich percent škôl, budú rodičia môcť ospravedlniť žiaka na maximálne päť po sebe nasledujúcich dní alebo 15 dní za polrok, po prekročení tejto hranice bude potrebné potvrdenie od lekára.

„Ak škola zaradená v prísnejšom režime preukáže, že stanovené hranice neprekračuje a pravidelne vykazuje údaje, môže do voľnejšieho režimu prejsť od nasledujúceho polroka,“ vysvetlil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Nie každá infekcia potrebuje lekárske ošetrenie

Pediatri s navrhovanou zmenou nesúhlasia. „Pán minister Drucker uviedol, že pediatri sú na to, aby liečili choré deti, a nie pečiatkovali papiere. Súhlasíme s týmto vyjadrením, len ho doplníme, že sú aj na to, aby zabezpečili tiež preventívnu starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre zdravie detí a dospievajúcich. Zároveň však upozorňujeme, že navrhovaná zmena ospravedlňovania neprítomnosti žiakov je v rozpore s týmto konštatovaním pána ministra,“ uviedol výbor SSPPS s tým, že u detí prevažujú väčšinou ľahko prebiehajúce, samolimitujúce infekcie, ktoré si často nevyžadujú lekárske ošetrenie a postačujú na ne voľne dostupné lieky a domáca starostlivosť.

To podľa pediatrov potvrdzuje potrebu správne triediť pacientov a dôkladne zvažovať, kedy je potrebná návšteva lekára, a kedy stačí domáca liečba. Upozornili tiež, že zdravotníci nemajú neobmedzené kapacity a zvýšenie počtu vyšetrení či konzultácií u detí, ktorých stav lekársku pomoc nevyžaduje, skracuje čas potrebný pre deti s vážnejšími ťažkosťami. „Každá pridaná administratívna práca uberá čas na poskytovanie potrebnej zdravotnej starostlivosti,“ vystríha výbor SSPPS a zdôrazňuje, že nárast neodôvodnenej zdravotnej starostlivosti zníži dostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti.

Školy majú možnosť kontaktovať lekára

Pediatri tiež uviedli, že dôvodom pre lekárske vyšetrenie má byť zdravotný stav a potreba zásahu lekára, nie potreba vystaviť potvrdenie o chorobe. „Primárni pediatri a iní zdravotníci sú zodpovední za správne indikovanú a včas poskytnutú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, nie za povinnú školskú dochádzku. Za tú zodpovedajú jednoznačne zákonní zástupcovia detí a v súčasnosti sú dostupné legislatívne ošetrené nástroje, ako túto povinnosť vymáhať. Školy majú možnosť v prípade pochybností o plnení povinnej školskej dochádzky kontaktovať lekára a vyžadovať v odôvodnených prípadoch potvrdenia pri každej absencii,“ prízvukovali pediatri. Dodali, že lekári sa tejto povinnosti nebránia, no školy podľa nich túto možnosť využívajú minimálne.

Navrhovaný režim podľa pediatrov povedie k zvýšeniu počtu návštev v ambulanciách kvôli papieru s pečiatkou, a to i v prípadoch, ktoré by rodičia za iných okolností zvládli sami. „Pre ambulanciu s priemerným počtom pacientov a pri priemernej chorobnosti detí v predškolskom a školskom veku by bolo odhadom potrebných vykonať a zaznamenať viac ako 6 700 vyšetrení ročne len pre respiračné ochorenia väčšinou nezávažné, čo je viac ako 550 vyšetrení mesačne, čo je minimálne 25 vyšetrení denne. To hovoríme len o vyšetreniach detí s infekciami dýchacích ciest a virózami,“ varujú. Dodali, že sa tak stratí priestor pre vážne choré deti, ale aj kontroly, preventívne prehliadky, poradne či očkovania.

„Všetkých kompetentných aj verejnosť, a najmä rodiny našich pacientov ubezpečujeme, že nám záleží na zdraví a zdravom vývine detí a dospievajúcich a budeme naďalej robiť všetku medicínsku prácu. Nemyslíme si však, že záškoláctvo má byť riešené v ambulanciách. Väčšina problémov záškoláctva je problémom sociálnym a problémom rodiny, a v tejto úrovni je potrebné ho riešiť,“ uzavrel výbor SSPPS požadujúc prehodnotenie návrhu a jeho úpravu tak, aby sa naplnil cieľ v podobe zamedzenia nadmerných absencií bez toho, aby došlo k ohrozeniu starostlivosti o zdravie detí.