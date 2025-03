Progresívci prichádzajú s Lex bezpečnosť na školách, chcú predísť narastajúcim tragickým útokom - VIDEO

Poslanci hnutia Progresívne Slovensko (PS) prichádzajú s návrhom na zvýšenie bezpečnosti na školách. Reagujú tak na rastúci trend agresivity na školách, ktorý podľa progresívcov vláda Roberta Fica (Smer-SD) za 14 rokov svojho pôsobenia zanedbala.

Ako poslanci v predloženom návrhu pripomenuli, v uplynulých rokoch sa čoraz častejšie vyskytujú prípady násilného správania sa žiakov, ktoré ohrozujú bezpečnosť ich spolužiakov, pedagógov či nepedagogických a odborných zamestnancov. Súčasne násilné správanie narúša plynulý priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu.

Narastajúce konflikty v školskom prostredí

PS osobitne pripomenulo útok 18-ročného študenta na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život 18-ročná študenta a 51-ročná zástupkyňa riaditeľky školy. Jedna žiačka bola pri útoku zranená. Progresívci pripomenuli aj útok sekerou na škole v Novákoch, či vraždenie na škole vo Vrútkach.

„Narastajúce konflikty v školskom prostredí vedú k zníženej dôvere verejnosti vo vzdelávací systém a spôsobujú problémy nielen pedagógom, ale aj ostatným žiakom, ktorí majú právo na nerušené vzdelávanie,“ uvádza sa v predloženom návrhu.

PS preto prichádza s Lex bezpečnosť na školách. Predseda PS Michal Šimečka vyzval koaličných aj opozičných poslancov, aby tento návrh v parlamente podporili. „Tu nejde o žiadne stranícke tričká, ani politické body. Tu ide o jediné – o životy a bezpečnosť našich detí,” zdôraznil predseda PS.

Poskytovanie informácií o žiakovi s problémovým správaním

Lex bezpečnosť na školách rieši podľa slov poslankyne Viery Kalmárovej (PS) problematiku vo viacerých oblastiach. Prvou z nich je uloženie povinnosti poskytovať informácie o žiakovi s problémovým správaním medzi školami, inštitúciami a zákonnými zástupcami.

Poslanci v predloženom materiáli upozornili aj na skutočnosť, že riaditelia a pedagogickí zamestnanci sú často bez dostatočných zákonných nástrojov na riešenie krízových situácií. To vedie k tomu, že problémoví žiaci ostávajú v kolektíve aj napriek tomu, že ich správanie vážne ohrozuje ostatných.

Podľa návrhu PS by sa tak mala posilniť právomoc škôl pri riešení problémového správania žiakov, a to formou zavedenia ochranného opatrenia. To by podľa Kalmárovej umožnilo za jasných pravidiel dočasne vylúčiť žiaka z prezenčnej výchovy a vzdelávania.

Zabezpečenie podpory

Ďalšou oblasťou je zabezpečenie podpory žiaka s problémovým správaním, ktorá stojí na odbornej diagnostike a podporných opatreniach aj v prípadoch, keď sa žiak vzdeláva osobitnou formou školskej dochádzky.

„Keď sa niekto správa agresívne, ako prvé potrebujeme chrániť ľudí okolo neho. Ale na skutočné odbúranie agresívneho správania je potrebná odborná pomoc aj pre agresora,“ pripomenula členka výboru pre vzdelávanie poslankyňa Tina Gažovičová (PS). Ako vysvetlila, izolácia bez odbornej podpory môže ťažkosti žiaka ešte viac prehĺbiť.

„Navrhujeme, aby žiak, ak z dôvodu správania nastúpi na individuálny učebný plán, musel najprv absolvovať diagnostiku v poradni. Žiak tak má zachované právo na psychologickú podporu aj vtedy, ak nechodí denne do školy. Duševné zdravie mladých ľudí je extrémne dôležité. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme predchádzali tragédiám, ako sa stala v Spišskej Starej Vsi,“ dodala Gažovičová.

Kľúčové opatrenia navrhovaných zmien

Ako predkladatelia zhrnuli, kľúčovými opatreniami navrhovaných zmien sú tak zlepšenie informovanosti medzi školami pri prestupe žiaka s problémovým správaním a pri prijímaní žiaka s problémovým správaním na strednú školu, a tiež kladenie dôrazu na plnenie informačnej povinnosti plnoletých žiakov a zákonných zástupcov žiakov v prípadoch, že disponujú informáciami, ktoré môžu mať vplyv na priebeh ich výchovy a vzdelávania.

Ďalším z kľúčových opatrení je zabezpečenie podpory žiaka s problémovým správaním v prípade, že sa žiak vzdeláva osobitnou formu školskej dochádzky. Rovnako je to posilnenie právomocí škôl pri riešení problémového správania žiakov v záujme okamžitej ochrany zdravia a života ostatných žiakov a zamestnancov školy. Schválenie návrhu zákona by podľa poslancov PS prinieslo zavedenie efektívnej spolupráce medzi školami a ďalšími inštitúciami.