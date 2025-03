Kedy začneme brať spánok tínedžerov vážne?

Ranný budík, dlhá cesty do školy, krúžky a dlhá cesty zo školy, večerné učenie a málo spánku. Začarovaný kruh, ktorý poznajú tisíce slovenských rodín. Školáci z predmestí a vidieka trávia hodiny v dopravných zápchach, raňajkujú v aute a domov sa vracajú neskoro. Aj deti z miest sú pre školské povinnosti a krúžky v neustálom kolobehu. Na vlastný voľný čas im nezostáva priestor a kvalitný spánok je pre nich luxusom.

Toto potvrdzuje aj štúdia Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) pod záštitou WHO, ktorá sledovala spánkové návyky slovenských školákov. Počet detí, ktoré spia aspoň 8 hodín stále klesá, a to najmä u starších dievčat. Menej ako polovica 11-ročných školákov dosiahla odporúčaných 9 hodín spánku. Dve pätiny starších dievčat majú problém zaspať, tretina sa budí v noci, dve tretiny sú ráno unavené. Až 11 % tínedžerov priznalo, že už zaspali na vyučovaní.

gettyimages.com

Spánková deprivácia a jej dôsledky

Štúdie ukazujú, že tínedžeri potrebujú 8 až 10 hodín spánku, no väčšina spí len 6 – 7 hodín. Chronický spánkový deficit spôsobuje problémy s koncentráciou, oslabenú imunitu, podráždenosť a duševné poruchy. „Pri nedostatku spánku dochádza k narušeniu kognitívnych funkcií – zhoršuje sa pamäť, schopnosť sústrediť sa aj rozhodovať. Deti sú podráždené, impulzívne, majú problémy so správaním a horšie výsledky v škole. Okrem toho sa zvyšuje riziko úzkosti, depresie a dokonca aj sebapoškodzovania či samovražedných myšlienok,“ upozorňuje pediatrička Kristína Žákovičová z Pharma MKL.

Nejde len o psychiku, spánkový deficit spôsobuje aj obezitu, vysoký krvný tlak, cukrovku a oslabuje imunitný systém. Navyše unavení tínedžeri majú pomalšie reakcie, čo zvyšuje riziko dopravných nehôd.

Prečo tínedžeri ponocujú?

Možno si poviete, že stačí, aby išli spať skôr. Realita je však iná. Biologický rytmus tínedžerov je prirodzene posunutý – ich telo vylučuje melatonín neskôr ako u detí a dospelých, preto majú problém zaspať pred 22:00. K problémom so spánkom však prispieva aj stres, preťaženosť školou a krúžkami či používanie mobilov pred spaním. A víkendové ponocovanie na akciách tínedžerskému spánkovému režimu nepridáva.

Čo hovoria skúsenosti zo zahraničia?

Mnohé krajiny už pochopili, že kvalitný spánok je základom úspechu. V USA už v roku 2014 pediatri odporučili, aby školy nezačínali pred 8:30, v Kalifornii sa toto odporúčanie stalo pravidlom. Výsledok? Lepšie známky, menej absencií a menej dopravných nehôd.

Podobný experiment prebehol v Dánsku, kde 20 škôl posunulo vyučovanie na 9:00. Tínedžeri tak spali v priemere o hodinu viac a ich výsledky sa výrazne zlepšili. Na Slovensku však väčšina škôl stále začína o 8:00. Hoci ministerstvo školstva umožňuje posun začiatku vyučovania, školy túto možnosť nevyužívajú.

„Bolo by nutné pretransformovať hromadnú dopravu. Autobusy a vlaky sú totiž prispôsobené skorému začiatku školy. Intenzívny je tlak rodičov, nakoľko mnohí chcú, aby škola začínala skôr, lebo tak to majú jednoduchšie s prácou. Posunutie začiatku školy by znamenalo jej neskorší koniec, čo nie každému vyhovuje,“ zhodujú sa učitelia viacerých základných a stredných škôl.

Čo môžeme urobiť už teraz?

Systém sa nezmení zo dňa na deň, no rodičia môžu pomôcť svojim deťom zlepšiť spánok.

Dôležitá je pravidelná doba zaspávania a vstávania, rozdiel medzi školskými dňami a víkendom by nemal presiahnuť 1 hodinu. Príprava na spánok by mala obsahovať upokojujúce činnosti, treba obmedziť mobily a obrazovky aspoň hodinu pred spaním. V izbe by nemal byť televízor ani mobil, dôležité je aj správne prostredie – ticho, primeraná teplota (20°C) a pohodlná posteľ. Nevhodná je konzumácia energetických nápojov, kofeínu či alkoholu 4-6 hodín pred spaním. Naopak, pomôcť môže dostatok denného svetla a primeraná fyzická aktivita. Na trhu existujú aj prírodné kvapky s harmančekom, medovkou a mučenkou, ktoré môžu pomôcť pri upokojení pred spaním.

Slovenskí tínedžeri sú talentovaní a šikovní. Avšak ich školské výsledky, psychické aj fyzické zdravie, toto všetko závisí od toho, či sa ráno zobudia oddýchnutí. Ak sami nevedia ako na to, pomôžme im dopriať dostatok spánku, venujme mu väčšiu pozornosť.