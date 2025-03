UPJŠ v Košiciach prezentuje výstavu na počesť študentov, ktorí zahynuli vo vojne na Ukrajine

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v Košiciach inštalovali výstavu Unissued Diplomas – Neodovzdané diplomy. Putovná výstava fotografií, ktorá potrvá do 11. apríla, si uctieva pamiatku 40 študentov, ktorí nemohli ukončiť štúdium, pretože zahynuli v rusko-ukrajinskej vojne.

Ako informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová, od 24. februára 2023, teda od prvého výročia ruskej invázie, až dosiaľ danú výstavu prijali v rôznych inštitúciách. Zorganizovaných bolo vyše 250 výstav v 30 krajinách sveta. Viac ako stovka bola na univerzitách.

40 diplomov v nadživotnej veľkosti

Autori výstavy na oficiálnej stránke projektu uvádzajú, že ju vytvorili s cieľom pripomenúť svetu prebiehajúcu vojnu i cenu, ktorú Ukrajinci denne platia v boji za slobodu.

„Unissued Diplomas je medzinárodný projekt, ktorý pripomína stratené životy ukrajinských študentov. Mnohí z nich usilovne pracovali na tom, aby úspešne ukončili svoje štúdium. Tohto významného okamihu v živote ani ďalších splnených plánov o svojej budúcnosti sa, žiaľ, už nedočkali,“ priblížila Hoľanová. Dodala, že i v tomto roku bude výstava odprezentovaná na rôznych inštitúciách, aj vysokých školách po celom svete.

Výstava Unissued Diplomas – Neodovzdané diplomy bude po UPJŠ v Košiciach putovať niekoľko týždňov. Dosiaľ bola prístupná na Filozofickej fakulte, od 17. do 21. marca ju budú môcť záujemcovia vidieť na Fakulte verejnej správy UPJŠ na Popradskej, v termíne 24. až 28. marca zas na Právnickej fakulte UPJŠ na Kováčska ulici. Od 31. marca do 4. apríla diplomy prijme Lekárska fakulta UPJŠ, a napokon bude možné vidieť ich na Prírodovedeckej fakulte v areáli na Jesennej 5, a to od 7. do 11. apríla.

V rámci výstavy je možné vidieť 40 diplomov v nadživotnej veľkosti, ktoré sú umiestnené na stojanoch. „Diplomy prezentujú životné príbehy zosnulých študentov i tragické okolnosti ich smrtí. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je pripomenúť našim študentom osudy ich rovesníkov, ako aj deklarovať, že vojna v plnom rozsahu stále pokračuje a počet nevinných obetí pribúda. Tento projekt by nemohol fungovať bez podpory platformy Memorial memory, ktorá zhromažďuje a zverejňuje informácie o ukrajinských civilných a vojenských obetiach vo vojne, ako uvádzajú autori výstavy na oficiálnom webe,“ priblížila Hoľanová.

Vlani zorganizovali 15 výstav

Ako uviedla spoluorganizátorka výstavy Elena Lykhota, vlani na Slovensku v spolupráci s Nedeľnou ukrajinskou školou v Bratislave zorganizovali 15 výstav.

„Na Ukrajine trvá vojna už tretí rok, každý jeden deň sú zmarené životy a zničené osudy nevinných ľudí, ich príbehy by sa zmestili do niekoľkých kníh. Jedným z najdôležitejších cieľov projektu je ukázať celému svetu, že vojna je veľké nešťastie a že ľudský život by mal vždy byť tou najcennejšou hodnotou. Pre nás, Ukrajincov, je veľmi dôležité hovoriť o tom. Verím, žeby sa v budúcnosti mohla výstava rozšíriť o ďalšie príbehy,“ vyjadrila sa.

Doplnila, že výstava bude počas marca aj na jednom z popredných nemeckých inštitútov Akkon v Berlíne. Projekt možno podporiť aj dobrovoľným darom pre nadáciu Unissued Diplomas Endowment Fund. Tá každý rok plne pokrýva školné pre jedného študenta, poskytuje tiež štipendiá a granty na projekty. Medzi jej ciele patrí aj založenie kontinuálneho štipendia v hodnote 75-tisíc dolárov.