Ministerstvo školstva predstavuje zásadnú reformu špeciálnych výchovných zariadení, má prispieť k dôraznej ochrane práv detí

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR predstavuje zásadnú reformu špeciálnych výchovných zariadení. Ako ministerstvo uviedlo, mala by vyriešiť dlhodobo ignorovaný a zanedbávaný problém. Zmeny by mali prispieť k dôraznej ochrane práv detí, modernizácii zariadení aj zadefinovaní povinností štátu v tejto oblasti.

Garancia práv dieťaťa

Ako ministerstvo ďalej uviedlo, reforma je postavená na princípe, že štát musí garantovať práva detí a aktívne ich chrániť v náročných situáciách.

„Nie deti a ich rodiny by mali bojovať o svoje práva, ale štát má povinnosť ich zabezpečiť a kontrolovať. To znamená jasné lehoty na rozhodnutia, konkrétne záväzky a efektívne mechanizmy, aby dieťa dostalo potrebnú podporu,“ uviedlo.

Reforma má presný harmonogram, rezort školstva v prvom štvrťroku tohto roka predložil koncepciu, prijatie legislatívnych zmien očakáva do konca roka. Nová sieť špeciálnych výchovných zariadení by mala začať fungovať v školskom roku 2026/2027.

Zavádza sa elektronická karta dieťaťa

Reforma prináša napríklad posilnenie starostlivosti v prirodzenom prostredí dieťaťa. Vďaka novým pravidlám by sa namiesto umiestňovania detí v zariadeniach mohlo čo najviac prípadov riešiť v rodinách a komunitách. Rezort školstva plánuje aj posilnenie spolupráce medzi školami, poradenskými centrami a sociálnymi službami.

„Dôležitou zmenou je aj úprava procesu prijímania detí do výchovných zariadení. V súčasnosti až 65 percent detí v centrách neprešlo pobytovou diagnostikou. Nový systém zabezpečí jasné pravidlá prijímania, pričom pobytová diagnostika nebude trvať dlhšie ako 12 týždňov,“ informuje MŠVVaM SR a dopĺňa, že sa zavádza aj elektronická karta dieťa, vďaka ktorej bude možné efektívnejšie sledovať jeho vývoj a potreby.

Zlepšili sa podmienky v reedukačných zariadeniach

Rezort školstva avizuje aj markantné zlepšenie podmienok v reedukačných zariadeniach. „Každé dieťa bude mať individuálny reedukačný program, ktorý sa bude pravidelne vyhodnocovať. Zavádzajú sa povinné supervízie odborných činností, terapeutické programy a psychologické poradenstvo. Deti budú mať zároveň silnejšie postavenie – pribudnú pravidelné komunitné stretnutia, SOS linka na nahlasovanie problémov a účasť na rozhodovacích procesoch,“ vymenúva ministerstvo.

Doplnilo, že sa zvýši aj dôraz na prácu s rodinami, rodičia by mali viac participovať na procese reedukácie svojich detí, a to napríklad prostredníctvom rodinných pobytov či skupinových stretnutí.

„V rámci reedukačných programov sa zavádza aj individuálny plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, aby sa zabezpečil hladký návrat do prirodzeného prostredia,“ uviedlo ministerstvo.

Lepšie podmienky pre zamestnancov

Súčasťou reformy je aj zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Tí by po novom mali dostávať príplatky za prácu s rizikovými deťmi. Po piatich rokoch nepretržitej služby by tiež mali mať nárok na mesiac plateného voľna, rovnako pribudnú aj opatrenia na podporu ich duševného zdravia.

„Ak chceme kvalitnú starostlivosť o deti, musíme dať lepšie podmienky aj tým, ktorí sa o ne starajú. Kvalitní a motivovaní zamestnanci sú základom úspechu reformy“ skonštatoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Nová sieť reedukačných centier

Zmeny zahŕňajú aj prebudovanie siete reedukačných centier. Efektívnejšiemu poskytovaniu starostlivosti by malo napomôcť jasné prerozdelenie centier podľa veku detí, zároveň v školách pribudnú nové reedukačné triedy, ktoré by deťom so špeciálnymi potrebami mali umožniť vzdelávanie v bežnom prostredí, s podporou odborníkov.

„Vo vybraných centrách vzniknú oddelenia s ochranným uzavretým režimom pre deti, ktoré potrebujú prísnejšie podmienky. Nová sieť reedukačných centier začne fungovať od septembra 2026. Zmeny sa dotknú aj liečebno-výchovných sanatórií, ktoré v súčasnosti už neplnia svoju pôvodnú úlohu,“ približuje ďalej ministerstvo a uvádza, že sedem zariadení by malo byť zrušených, pričom niektoré sa zmenia na reedukačné alebo diagnostické centrá.

Vzniknúť by malo aj špecializované nadrezortné výchovno-liečebné centrum určené deťom, ktoré potrebujú intenzívnu odbornú starostlivosť, a to v hlavnom meste Bratislave.