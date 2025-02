Na Slovensku sa v tomto školskom roku individuálne vzdelávajú stovky detí. Ako pre agentúru SITA priblížilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ide o 899 žiakov z celkového počtu takmer 237-tisíc žiakov na prvom stupni základných škôl (ZŠ), čo predstavuje 0,38 percenta.

Na druhom stupni je to 629 žiakov z celkového počtu bezmála 257-tisíc, teda 0,24 percenta. Ako ďalej priblížilo ministerstvo, individuálne vzdelávanie žiakovi povoľuje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, prípadne plnoletého žiaka. Školský zákon presne definuje, čo by mala písomná žiadosť obsahovať.

„O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu. O povolení individuálneho vzdelávania žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje,“ dopĺňa MŠVVaM SR.

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania

Individuálne vzdelávanie sa povoľuje žiakom základných škôl, ktorých zdravotný stav neumožňuje účasť na vyučovaní, a tiež „žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace„.

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania musí okrem iného obsahovať aj individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele musia byť v súlade so školským zákonom. Ten, kto doma dieťa vzdeláva, musí spĺňať kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov príslušného stupňa základnej školy.

Komisionálne skúšky

Žiaci, ktorí sa individuálne vzdelávajú, sú každého pol roka komisionálne preskúšaní z povinných predmetov. Na základe výsledkov tejto skúšky im škola vydá vysvedčenie. Úroveň kvality výchovy a vzdelávania u „domškolákov“ vykonáva Štátna školská inšpekcia, odborno-pedagogické a materiálno-technické zabezpečenia zas kmeňová škola.

„Ak zákonný zástupca žiaka neplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa zákona, ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia neprospel, ale aj na základe odôvodneného návrhu hlavného školského inšpektora alebo povereného zamestnanca kmeňovej školy, zruší riaditeľ školy povolenie individuálneho vzdelávania žiaka,“ dopĺňa ministerstvo.

Prísnejšie podmienky ako v Česku

Agentúra SITA sa obrátila aj na OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS). Ako uviedla Diana Šimová z tohto OZ, podmienky individuálneho alebo ľudovo povedané domáceho vzdelávania sú v SR nastavené prísnejšie než napríklad v Česku.

OZ DVS poukazuje napríklad na to, že na vzdelávateľov sú kladené vysoké nároky na vzdelanie, musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo, kým v susednom Česku sú podmienky miernejšie. U našich susedov postačuje rodičovi na vzdelávanie dieťaťa na prvom stupni stredoškolské vzdelanie s maturitou. Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, a to akéhokoľvek zamerania, potrebuje pri vzdelávaní dieťaťa na 2. stupni ZŠ.

Diskriminačné nastavenie skúšania

„Nastavenie komisionálneho skúšania je diskriminačné – pri denných školákoch sa komisionálne skúšanie využíva len ako opravný prostriedok, napr. v prípade, keď žiak neprospieva; pre „domškolákov“ je to jediná príležitosť na hodnotenie ich vzdelávania, a bez možnosti opravy výkonu žiaka pri komisionálnom skúšaní,“ dopĺňa.

Pokiaľ ide o podmienky individuálneho vzdelávania na Slovensku, OZ DVS nepovažuje za dostatočnú ani podporu kmeňových škôl „domškolákov“. Tie totiž na takéhoto žiaka dostávajú len 10 percent normatívu, ktoré ale nepostačujú na pokrytie nákladov na preskúšanie a administratívu. Ostatok normatívu si v týchto prípadoch ponecháva štát, rodiny žiadnu pomoc nedostávajú.

Výhody individuálneho vzdelávania

Individuálne vzdelávanie podľa OZ DVS ponúka rodinám rôzne príležitosti. Výhodou môže byť napríklad možnosť prispôsobiť vzdelávanie a jeho tempo záujmom a potrebám dieťaťa. Rovnako ponúka slobodu v organizácii vzdelávania i vo výbere miesta, kde bude vzdelávanie prebiehať, čo môže byť okrem domácnosti napríklad aj príroda či kultúrne inštitúcie.

Podľa občianskeho združenia je tiež domáce vzdelávanie časovo efektívnejšie a ponúka väčšiu flexibilitu pri výbere vzdelávacích metód. Dopĺňa, že umožňuje aj prepojenie vzdelávania s reálnym životom, budovať samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa pri vzdelávaní, tiež umožňuje dieťaťu objavovať jeho talent a využiť pri učení jeho vnútornú motiváciu. Zároveň vytvára priestor na lepšiu prácu s chybami a môže aj pomôcť s prehĺbením rodinných vzťahov.

Domáce vzdelávanie prináša niekoľko výziev

„Domáce vzdelávanie nemá jednoznačné nevýhody, avšak prináša niekoľko výziev. Ak sa rodičom tieto výzvy podarí vyriešiť, môžu sa z nich dokonca stať dary domáceho vzdelávania, a naopak, ak si s nimi rodičia nevedia poradiť, výzvy sa premenia na nevýhody domáceho vzdelávania,“ uvádza ďalej OZ DVS.

Ozrejmuje, že ide napríklad o stratu jedného príjmu v rodine, absenciu finančnej podpory pre rodiny v individuálnom vzdelávaní, časovú a fyzickú náročnosť, ktorá môže v krajnom prípade vyústiť až do vyhorenia rodiča, ale aj hľadanie rovnováhy medzi rolami rodiča a vzdelávateľa, či zvýšené požiadavky na rodiča, aby deťom zaistil podnetné prostredie a sociálnu interakciu.

Individuálne vzdelávanie by OZ DVS odporučilo najmä rodinám, pre ktoré je dôležité domáce vzdelávanie ich detí a zvážili, či ho zvládnu v prospech detí i napriek výzvam, ktoré so sebou prináša. Rozhodne by ho odporučilo v prípadoch, keď škola pri bežnej dennej dochádzke nedokáže naplniť individuálne potreby dieťaťa.

Priestor na zlepšovanie podmienok

V slovenských podmienkach vníma i priestor na zlepšovanie podmienok domáceho vzdelávania. „Zaviesť „bežné“ preskúšanie bez trojčlennej komisie a komisionálne skúšky využívať ako opravný prostriedok. Znížiť kvalifikačné kritérium pre vzdelávateľa na úroveň porovnateľnú s ČR. Zaviesť do praxe možnosť portfóliového preskúšania, ktoré pomôže ukázať prácu dieťaťa za dlhšie obdobie,“ vymenúva podotýkajúc, že komisionálne skúšky sú založené na momentálnom výkone dieťaťa.

Rovnako považuje za vhodné, aby bol hodnotený individuálny pokrok dieťaťa, nie encyklopedické vedomosti. Vhodné by podľa občianskeho združenia bolo i zlepšiť financovanie kmeňových škôl tak, aby mali pokryté základné náklady a mohli poskytovať podporu rodinám s deťmi v domácom vzdelávaní.

Vlastný prieskum

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku vykonalo v roku 2020 aj vlastný prieskum o individuálnom vzdelávaní. Prieskum bol realizovaný formou štyroch dotazníkov, pričom dva sa týkali súčasných a dva bývalých „domškolákov“. Jeden dotazník vždy vypĺňali rodičia a druhý pedagógovia. Celkovo zozbierali 185 odpovedí, čo pokrylo približne štvrtinu vtedajšej populácie „domškolákov“.

Prieskum ukázal, že bezmála 57 percent rodín, ktoré svoje deti vzdelávali doma, bolo z miest. Z regionálneho hľadiska v počte „domškolákov“ jednoznačne viedol Bratislavský kraj, kde sídlilo 40,5 percenta rodín s deťmi v individuálnom vzdelávaní. Nasledoval Trnavský kraj s necelými 15 percentami a Banskobystrický kraj s 13,5 percenta. Najmenej detí bolo individuálne vzdelávaných v Košickom (5,4 percenta) a Prešovskom kraji (4 percentá).

Najčastejšie mali deti v domácom vzdelávaní rodičia s vysokoškolským vzdelaním, išlo o takmer 92 percent. Najčastejšie išlo o domácnosti, kde boli tri deti (34,4 percenta). Pokiaľ ale ide o počet detí vzdelávaných doma, najčastejšie išlo o jedno dieťa (48,6 percenta), v tretine prípadov boli doma vzdelávané dve deti. Najčastejšie sa „domškoláci“ vzdelávali doma (78,6 percenta). Osobou, ktorá dieťa prioritne vzdelávala, bola najčastejšie matka (81,1 percenta), prípadne to bývali pedagógovia vo vzdelávacej skupine.

Dôvody pre domáce vzdelávanie

Ako dôvody pre domáce vzdelávanie respondenti uvádzali najčastejšie hodnotnejšie využitie času (58 odpovedí), vzdelávanie podľa záujmov (57 odpovedí) či hodnotový rebríček (50 odpovedí). Respondenti mohli zvoliť viacero odpovedí. Zaznievala aj odpoveď nedostupnosť kvalitných škôl (25 odpovedí), inšpirácia inou rodinou (23 odpovedí) či špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa (19 odpovedí).

Za najväčšie výhody domáceho vzdelávania označovali respondenti slobodu v organizácii vzdelávania, viac spoločne tráveného času, ale aj viac voľného času pre dieťa či lepšie ukotvenie hodnôt a ochranu pred vplyvom konzumnej spoločnosti. Najväčšou nevýhodou bola podľa respondentov strata jedného príjmu (60 odpovedí) nasledovaná finančnými nákladmi na pomôcky a učebnice (43 odpovedí). S výraznejším odstupom sa objavovali odpovede o nedostatku času pre seba (25 odpovedí) i časovej náročnosti (24 odpovedí).