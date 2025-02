Školenia pre nový vzdelávací program absolvovalo už vyše 26-tisíc učiteľov materských, základných i stredných škôl

V rokoch 2022 až 2024 absolvovalo školenia Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) vyše 26-tisíc učiteľov materských, základných i stredných škôl.

Ide o tretinu všetkých učiteľov na Slovensku. Ako uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, cieľom týchto školení bolo pripraviť ich na zavedenie nového štátneho vzdelávacieho programu a moderné vyučovacie metódy.

Najúspešnejší formát boli online kurzy

Z hľadiska počtu absolventov boli najúspešnejším formátom v ponuke NIVaM online kurzy zamerané na digitálne vzdelávanie a kurikulárne reformy. Počas štyroch mesiacov nimi prešlo viac než 19-tisíc učiteľov, no reálny počet je podľa ministerstva ešte vyšší, vzhľadom na to, že mnohí učitelia absolvovali viaceré kurzy.

„Hneď, ako sa začalo s prípravou nového štátneho vzdelávacieho programu, sme vedeli, že podpora pre učiteľov musí byť dostupná včas a prepojená s každodennou praxou v školách. Preto sme už v roku 2022, keď sa zverejnili východiská zmien, spustili programy inovačného vzdelávania, odborné podujatia a online kurzy, ktoré zaznamenali mimoriadny ohlas,“ skonštatovala generálna riaditeľka NIVaM Romana Kanovská.

Pedagógovia ocenili najmä aktuálne témy

Vzdelávanie pedagógov k reforme sa týkalo napríklad aj personalizovaného vyučovania, tímovej práce, slovného hodnotenia, tvorby komplexných úloh, ale aj prepojenia medzi predmetmi a podpory digitálnych zručností učiteľov. Pedagógovia podľa MŠVVaM SR ocenili najmä aktuálne témy, napríklad v oblasti digitalizácie, ale aj časovú flexibilitu kurzov.

„Vďaka systému vzdelávania môžeme učiteľom priniesť praktické nástroje a podporiť ich. Rekordný záujem o online kurzy aj inovačné programy ukazuje, že pedagógovia chcú byť súčasťou zmeny a my im v tom budeme naďalej pomáhať,“ vraví minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). NIVaM okrem toho ponúka aj vzdelávacie programy určené výhradne pre riaditeľov a učiteľov škôl, ktoré už nové kurikulum zavádzajú.

„Počas niekoľkých mesiacov ich priamo v školách navštevovali lektori, ktorí im pomáhali napríklad aj so zakomponovaním prierezových gramotností, metakognície a rozvoja charakterových vlastností žiakov do školských osnov. Do konca roka 2024 absolvovalo tieto inovačné programy vyše 2-tisíc pedagógov a prebiehajú aj v súčasnosti,“ uvádza rezort školstva.

Podporu učiteľstva pri prechode na nový vzdelávací systém považuje za kľúčovú súčasť zmien. Skúsenosti podľa neho ukazujú, že profesijný rozvoj pedagógov je pre úspešné zavádzanie zmien vo vzdelávaní nevyhnutný.