Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove vstúpi do národného projektu centier excelentnosti

Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove bude prvá a zatiaľ jediná v Prešovskom kraji, ktorá vstúpi do národného projektu Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave (CEOVP). Rozhodli o tom prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelkovom zasadnutí. Zároveň odobrili prípravu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zriadenie pilotného centra.

Ako informoval vedúci odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Ján Furman, projekt centier excelentnosti pripravilo ministerstvo školstva v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Cieľom projektu je vybudovanie siete excelentných centier odborného vzdelávania na Slovensku.

Vybraných bolo osemnásť škôl

„Nadväzuje na centrá odbornej prípravy, ale vzhľadom k tomu, že tých centier odbornej prípravy je na Slovensku veľmi veľa a tá kvalita už nezodpovedá tomu, čo by mali tie centra robiť, tak sa pristupuje k centrám excelentnosti,“ vysvetlil Furman.

Centrá sa majú stať špičkovo vybavenými školami s najnovšími technológiami v oblasti, ktorej sa venujú. „Pre našu Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú to bude v oblasti elektrotechniky, čiže moderné vybavenie laboratórií, odborných učební, ale v neposlednom rade aj preškolenie zamestnancov, vstup zamestnávateľov do vyučovacieho procesu, lektorovanie zo strany zamestnávateľov a podobne. Bude to taká synergia spolupráce štátnej inštitúcie, školy, samosprávneho kraja, asociácií a samozrejme zamestnávateľov,“ uviedol vedúci odboru školstva.

Pre pilotné overovanie metodiky a modelu CEOVP bolo na Slovensku vybraných celkovo 18 odborných škôl. SPŠ elektrotechnická je nateraz jediná škola z Prešovského kraja.

Predpokladajú dvojmiliónovú podporu

„Je to veľmi dobrá špičková výberová škola a na druhej strane má veľmi dobrú spoluprácu so zamestnávateľmi. Samozrejme v rámci Prešovského kraja máme ďalšie veľmi dobré školy, ktoré by si zaslúžili to centrum excelentnosti a postupom času by sme chceli aj ďalšie segmenty dostať do toho procesu,“ zdôraznil Furman.

Celková alokácia výzvy je 25 miliónov eur, pričom minimálna ani maximálna výška nenávratného finančného príspevku nie je určená. „Predpokladáme maximálnu možnú výšku podpory pre školu na úrovni približne dva milióny eur,“ skonštatoval vedúci odboru školstva s tým, že rozpočet pre SPŠ elektrotechnickú, a teda aj požadovaná výška NFP, bude známa až po identifikácii potrebného materiálno-technického vybavenia. O žiadosti bude následne opätovne rozhodovať Zastupiteľstvo PSK.