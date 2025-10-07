Učitelia na Slovensku častejšie využívajú metódy rozvíjajúce kritické myslenie, štúdia však odhaľuje riziká

Výsledky najväčšej medzinárodnej štúdie o vyučovaní a vzdelávaní OECD TALIS 2024 poukazujú na častejšie využívanie metód rozvíjajúcich kritické myslenie a samostatnosť žiakov slovenskými učiteľmi. Zároveň ale vystríhajú pred nízkym podielom mladých pedagógov a upozorňujú na rastúcu rôznorodosť žiakov v školách.
O výsledkoch informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Vlani sa do prieskumu Teaching and Learning International Study zapojilo 260-tisíc učiteľov z 32 štátov OECD a tiež 22 ďalších krajín a regiónov sveta.
Údaje poskytlo 4 190 učiteľov zo Slovenska. Išlo o pedagógov druhého stupňa základných škôl alebo nižšieho stupňa osemročných gymnázií, a tiež 239 riaditeľov škôl.
Aké stratégie využívajú?
„Cieľom štúdie je získať komplexný pohľad na pracovné podmienky učiteľov a riaditeľov škôl, ich profesijný rozvoj, metódy vyučovania a vplyv vzdelávacej politiky na školské prostredie,“ uviedlo ministerstvo.
Slovenskí učitelia uvádzali, že viac využívajú stratégie na rozvoj vyšších kognitívnych funkcií. Konkrétne 67 percent z nich uviedlo, že pravidelne zadávajú úlohy, pri ktorých musia žiaci kriticky rozmýšľať.
„Viac ako polovica pedagógov vyžaduje, aby žiaci sami rozhodovali o spôsobe, akým vyriešia náročné úlohy. Tretina ukazuje žiakom aj úlohy, ktoré nemajú zjavné riešenie,“ priblížil rezort školstva.
Doplnil, že podľa výsledkov tiež 90 percent pedagógov uvádzalo, že žiactvu pravidelne vysvetľujú, čo očakávajú, že sa naučí, aj súvislosti medzi starým a novým učivom. Približne 87 percent učiteľov si zvykne na začiatku vyučovacej hodiny stanoviť ciele.
Priemerný vek slovenských učiteľov
„Zmeny vo vyučovaní, ktoré podporuje aj kurikulárna reforma, majú viditeľný vplyv na to, ako sa deti učia, rozmýšľajú a ako pristupujú k poznaniu. Zároveň robíme kroky k tomu, aby sa učiteľstvo stalo atraktívnejším povolaním aj pre mladých ľudí. Len tak dokážeme udržať kvalitu vzdelávania aj do budúcnosti,“ zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Z výsledkov štúdie vyplynulo, že priemerný vek slovenských učiteľov je 45,2 roka. Ide o číslo porovnateľné s európskym priemerom. Zároveň ale iba 7,2 percenta slovenských učiteľov je mladších ako 30 rokov, čo je menej ako priemer štátov OECD, ktorý je 10,2 percenta. Zároveň v porovnaní s predošlými meraniami klesol podiel učiteľov v tomto veku, ide o 8,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2008.
„Podobne ako v iných krajinách Európy, aj na Slovensku prevažujú ženy učiteľky. Tvoria 80 percent učiteľského zboru, čo je nad priemerom OECD (70 percent),“ dodalo ministerstvo školstva. Zároveň výsledky štúdie ukazujú aj rastúcu rôznorodosť žiakov, markantne sa zvýšil počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Dôležitá spätná väzba
„V prostredí, kde viac než 30 percent žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, pracuje každý desiaty učiteľ. Podiel učiteľov, ktorí pracujú v školách s minimálne jedným percentom žiakov – utečencov, sa od roku 2018 skokovo zvýšil z pol percenta na vyše 45 percent,“ uviedol rezort školstva zdôrazňujúc, že údaje ukazujú potrebu toho, aby školy väčšmi zohľadňovali rôznorodosť potrieb žiakov.
Štúdia sa venovala aj vzdelaniu učiteľov, ukázala, že vyše 96 percenta učiteľov na Slovensku má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, teda magisterské alebo ekvivalentné. Ide o najvyšší podiel spomedzi všetkých krajín zapojených do štúdie.
Ministerstvo uviedlo, že štúdia TALIS poskytuje dôležitú spätnú väzbu o stave učiteľskej profesie aj podmienkach vzdelávania. Pre Slovensko sú podľa neho kľúčové viaceré výzvy.
Profesijný rozvoj učiteľov
Ide najmä o podporu generačnej výmeny učiteľov a zvýšenie atraktivity učiteľského povolania pre mladých ľudí, taktiež rozvoj inkluzívneho vzdelávania zohľadňujúceho rastúcu rôznorodosť žiakov a vzdelávanie pedagógov v danej oblasti. Výzvou je aj posilnenie profesijného rozvoja učiteľov v oblasti moderných vyučovacích stratégií, ako sú napríklad projektové vyučovanie či kolaboratívne učenie, a tiež efektívneho využívania digitálnych nástrojov.
„TALIS zároveň dlhodobo zdôrazňuje dôležitosť prepájania výučby s praxou a reálnymi problémami, využívanie interdisciplinárnych prístupov a projektového učenia, kolegiálneho učenia (napr. hospitácie, mentoring) a profesijných komunít, ktoré podporujú výmenu skúseností a inovácií,“ doplnilo MŠVVaM SR.
Štúdia OECD TALIS bola prvýkrát realizovaná v roku 2008, odvtedy sa stala najväčšou medzinárodnou štúdiou o učiteľoch a riaditeľoch škôl. Slovensko sa zapojilo do všetkých štyroch cyklov v rokoch 2008, 2013, 2018 aj 2024, národným koordinačným centrom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže.