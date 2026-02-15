Jarné prázdniny sa začínajú, ako prvé si oddýchnu deti na západe Slovenska

V pondelok 16. februára odštartujú jarné prázdniny, ako prvé si ich užijú deti v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ako vyplýva zo Sprievodcu školským rokom, prázdniny v týchto troch krajoch potrvajú do piatka 20. februára. Žiaci sa do školských lavíc vrátia v pondelok 23. februára.
Prázdninovú štafetu v tento deň preberú deti v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Prázdninovať budú do piatku 27. februára. Do školy opäť nastúpia v pondelok 2. marca. Ako poslední budú mať v tomto roku jarné prázdniny žiaci na východe Slovenska, v Košickom a Prešovskom kraji. Oddychovať budú od pondelka 2. marca do piatka 6. marca. Do školských lavíc znovu zasadnú v pondelok 9. marca.
Po jarných prázdninách čaká najbližšie voľno školákov začiatkom apríla, a to v podobe veľkonočných prázdnin. Do školy pôjdu ešte v stredu 1. apríla, voľno budú mať od štvrtka 2. apríla do utorka 7. apríla. Do školských lavíc sa vrátia v stredu 8. apríla.
Žiaci a študenti mali zatiaľ posledné prázdniny v pondelok 2. februára. Išlo o polročné prázdniny, ktoré sa vrátili po niekoľkoročnej prestávke. Boli zrušené vyhláškou ministerstva v máji v roku 2022, o opätovnom zavedení rozhodlo terajšie vedenie ministerstva školstva.