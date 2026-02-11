Vláda zasiahla pre akútnu situáciu, obec Iliašovce dostane peniaze z Plánu obnovy na škôlku

Obec Iliašovce (okres Spišská Nová Ves) dostane financie z Plánu obnovy pre výstavbu kapacít materskej školy nevyhnutných na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania. Na svojom stredajšom rokovaní to schválila vláda. Rezort školstva návrh predložil na základe akútnej situácie v obci Iliašovce.
Akútna situácia a vyčerpané zdroje
Dôvodom priorizácie projektu je nielen akútna situácia v tejto lokalite, ale aj vyčerpanie alokovaných prostriedkov v relevantnej výzve, pripravenosť na okamžitú realizáciu a financovanie už vynaložených nákladov aj ich nadväznosť na harmonogram plánu obnovy s ohľadom na stanovené ciele v rámci obdobia oprávnenosti prostriedkov mechanizmu.
„Porušenie záväzkov Slovenskej republiky garantovať právny nárok pre deti vo veku tri a štyri roky na miesto v materskej škole a povinného predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku päť rokov by malo nielen závažné finančné a reputačné konzekvencie v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ale aj nevyčísliteľné negatívne dopady na vzdelávanie detí a žiakov,“ vystríha predkladateľ materiálu.
Povinnosť samospráv a investičné nároky
Rezort školstva tiež zdôraznil, že zabezpečenie podmienok na poskytovanie predprimárnej a primárnej výchovy a vzdelávania je preň vysokou prioritou. Vzhľadom na platnú legislatívu je tiež zákonnou povinnosťou dotknutých samospráv.
„Výstavba kapacít v rámci týchto identifikovaných projektov však vyžaduje rozsiahle investície, ktoré nebolo možné pokryť v plnej výške z dôvodu vyčerpania disponibilnej alokácie zdrojov z vyhlásených výziev. Z tohto dôvodu je nevyhnutné podporiť projektové zámery, ktorých realizáciu je možné uskutočniť v období oprávnenosti prostriedkov mechanizmu, a prostredníctvom ktorých budú dosiahnuté stanovené ciele Plánu obnovy a odolnosti,“ uvádza materiál.
Predpokladané náklady na rozšírenie kapacity materskej školy stanoví výška verejných obstarávaní, nepresiahnu ale sumu 14 490 eur bez DPH na jednu novovytvorenú kapacitu v materskej škole. Táto suma predstavuje v súčasnosti náklady na realizáciu stavieb pri aktuálnych cenách stavebných materiálov a činností.