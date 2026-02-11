Nitriansky kraj spúšťa spoločný projekt s políciou zameraný na bezpečnosť na školách

Po udalostiach z uplynulého obdobia, ktoré sa odohrali na školách naprieč Slovenskom, spúšťa Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre projekt zameraný na bezpečnosť a ochranu žiakov, ale aj pedagógov a nepedagogických zamestnancov škôl. Školenia sa v priebehu nasledujúcich týždňov uskutočnia na pôde stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v okresoch Zlaté Moravce a Nitra.
Výnimočné sú podľa župy svojou zážitkovosťou, autenticitou a priamym kontaktom s realitou. Projekty „Je to na tebe“ a „Šikana a kyberšikana“ sa realizujú priamo na pôde stredných škôl a ich spoločným menovateľom je odborná prevencia, otvorený dialóg so žiakmi a praktické ukážky policajnej práce.
Uteč – Skry sa – Bojuj
Projekt Ministerstva vnútra SR a Odboru poriadkovej polície Prezídia PZ SR „U-S-B (Uteč – Skry sa – Bojuj) je zase zameraný na pedagogický a nepedagogický personál. „Pozorne vnímame, že svet okolo nás sa mení a nové výzvy v oblasti bezpečnosti sa nevyhýbajú ani školám. Či už hovoríme o návykových látkach, alebo o šikane v akejkoľvek podobe. Tieto javy na našich školách netolerujeme,” povedal nitriansky župan Branislav Becík.
Projekt „Je to na tebe“ je určený žiakom a vychádza z výsledkov dotazníkového prieskumu o výskyte sociálno-patologických javov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Interaktívnou formou kombinuje premietanie skutočného príbehu, súťažné prvky a
odborný výklad policajta zameraný na trestnoprávnu zodpovednosť v súvislosti s návykovými látkami.
„Jeho cieľom je posilniť právne vedomie mladých ľudí, upozorniť na riziká závislostí a podporiť ich schopnosť robiť zodpovedné rozhodnutia v kritických situáciách,“ povedala garantka aktivít na stredných školách Andrea Valchoňová z Odboru školstva, mládeže a športu Úradu NSK.
Šikana a kyberšikana
Projekt „Šikana a kyberšikana“ sa realizuje na základe adresných dát získaných z anonymného dotazníkového prieskumu v konkrétnych triednych kolektívoch. Prebieha formou otvoreného rozhovoru so žiakmi a zameriava sa na rozpoznanie jednotlivých foriem šikany a kyberšikany. Rieši ich dôsledky z pohľadu trestného práva, bezpečnosť na internete a možnosti, ako a na koho sa obrátiť v prípade, že sa mladí ľudia cítia ohrození. Osobitný dôraz sa kladie na narastajúci problém kyberšikany, zneužívanie sociálnych sietí, vydieranie, krádež
identity či neoprávnené zverejňovanie citlivého obsahu.
„Dlhodobo pracujeme so zberom a vyhodnocovaním dát, naposledy aj o výskyte šikany a kyberšikany na stredných školách. Práve tieto zistenia nám pomáhajú cieliť ďalšie vzdelávanie a odborné intervencie. V minulom roku sme sa zamerali na pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl, ktorým sme poskytovali školenia na zvládanie krízových situácií – od poplašných správ až po agresívne správanie. V tomto roku nadväzujeme priamo prácou so žiakmi,” dodala Valchoňová.
V rámci kampane predviedli príslušníci Policajného zboru SR aj praktické ukážky zamerané na ochranu tzv. mäkkých cieľov a správnu reakciu pri útoku v škole. Školenie „Uteč – Skry sa – Bojuj“, známejšie pod skratkou „U-S-B“, je súčasťou celoslovenskej kampane „Prelom
ticho – Bezpečne na školách“, ktorú realizuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva SR.
„Na území okresu sa dlhodobo venujeme aktivitám, ktoré majú školám aj verejnosti pomôcť lepšie zvládať krízové situácie. Jedným z nich je aj koncept Uteč –Skry sa – Bojuj, zameraný na prípravu pedagogických a odborných zamestnancov na situácie, pri ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život,” vysvetlil riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Vojtech Štráma.