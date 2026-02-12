Stredná zdravotnícka škola v Trnave navýši kapacity v odbore praktická sestra, reaguje na potreby nemocníc

Stredná zdravotnícka škola v Trnave otvorí v školskom roku 2026/2027 až tri triedy v odbore praktická sestra. Bude tak môcť prijať pre tento odbor až 90 prvákov, čo je o 30 viac ako doteraz. Navýšenie kapacity je podľa odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja priamou reakciou na potreby nemocníc, ambulancií aj výsledky rokovaní Výboru NR SR pre zdravotníctvo.
„Evidujeme neustále narastajúci dopyt po zdravotníckom personáli v našich nemocniciach, ambulanciách aj zariadeniach sociálnych služieb. Táto požiadavka bola jasne komunikovaná aj na rokovaniach parlamentného výboru, kde sme o situácii aktívne diskutovali. Na to však nevyhnutne potrebujeme posilniť náš pedagogický tím o nových kolegov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. Škola má pre novú triedu priestory, výzvou pre jej vedenie bude obsadenie nových učiteľských pozícií.
„Prijali sme túto výzvu a som rada, že môžeme reagovať na dopyt po praktických sestrách. Aktuálne hľadáme odborníkov, ktorí by sa k nám pridali a pomohli nám vzdelávať novú generáciu zdravotníkov. Trnavský kraj ponúka učiteľom balík atraktívnych benefitov a veľmi ma teší, že aj vďaka tejto podpore vieme do školy prilákať kvalitných ľudí,“ povedala riaditeľka župnej Strednej zdravotníckej školy v Trnave Katarína Hrašnová.
Trnavský samosprávny kraj ponúka pedagogickým zamestnancom príspevok na bývanie až do výšky 150 eur mesačne, ktorý je určený na úhradu nájmu, splátok úverov alebo energií. Ďalším benefitom je odmeňovanie mimovyučovacích aktivít, ako sú krúžky či projekty nad rámec úväzku, kde môžu učitelia získať 9 eur za hodinu. Kraj zároveň podporuje odborný rast cez príspevok na ďalšie vzdelávanie, a to až do výšky 350 eur za semester počas dvoch rokov.