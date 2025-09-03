Letné prázdniny sa skončili, najbližšie čakajú deti a študentov koncom októbra

V harmonograme sú uvedené aj polročné prázdniny, budú v pondelok 2. februára.
Letné prázdniny sa skončili, najbližšie čakajú deti a študentstvo koncom októbra. Vyplýva to z harmonogramu aktuálneho školského roka, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Najbližšie prázdniny budú v termíne 30. a 31. októbra, pričom školopovinní pôjdu pred nimi do školy naposledy v stredu 29. októbra, následne sa do školských lavíc vrátia v pondelok 3. novembra.

Polročné prázdniny sú späť

Deti tradične čakajú vianočné prázdniny. Termín prázdnin je od pondelka 22. decembra 2025 do stredy 7. januára 2026. Študentstvo a žiactvo v novom kalendárnom roku pôjde prvýkrát do škôl vo štvrtok 8. januára.

V harmonograme sú uvedené aj polročné prázdniny, budú v pondelok 2. februára. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) podpísal návrh vyhlášky, ktorá polročné prázdniny vrátila späť v prvých mesiacoch tohto roka. „Je potrebné urobiť bodku po ukončení prvého polroka,“ napísal vtedy na sociálnej sieti. Zámer vrátiť jeden deň voľna medzi prvým a druhým polrokom školského roka avizovalo ministerstvo už v minulosti.

Ako vtedy uviedlo, zmenu chystalo na základe vyjadrenia odborníkov na duševné zdravie. Z pohľadu psychológov bolo podľa rezortu školstva odborne potvrdené, že je vhodný istý odstup medzi prvým a druhým polrokom. Žiaci a študenti nemali polročné prázdniny už tretí rok po sebe.

Polročné prázdniny boli pôvodne zrušené vyhláškou ministerstva v máji v roku 2022. Rezort školstva vtedy argumentoval nadbytočnosťou týchto prázdnin, neprinášali podľa neho pozitívne vplyvy na žiakov v školách. Argumentom bola aj ich krátkosť, nepostačujúca na regeneráciu žiakov či zamestnancov škôl.

Jarné prázdniny

Vo februári až marci budú tradične jarné prázdniny. Ako prví si ich užijú žiaci a študenti v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, a to konkrétne od 16. do 20. februára. Do škôl sa vrátia v pondelok 23. februára. V tento deň sa začnú jarné prázdniny deťom a mladým v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Prázdninovať budú do 27. februára a do školských lavíc opäť zasadnú v pondelok 2. februára.

Ako poslední si jarné prázdniny užijú školáci na východe Slovenska, v Prešovskom a Košickom kraji. Prázdninovať budú od 2. do 6. marca, ku školským povinnostiam sa vrátia v pondelok 9. marca. Veľkonočné prázdniny v roku 2026 budú začiatkom apríla, potrvajú od 2. do 7. apríla, škola sa po nich opäť začne v stredu 8. apríla.

Budúcoročné letné prázdniny sa začnú v stredu 1. júla 2026 a potrvajú do 31. augusta.V tejto chvíli neplánujeme zmeny v ďalších školských prázdninách. Ak by sa v budúcnosti malo niečo meniť, prípadne by sa o tom diskutovalo, verejnosť budeme informovať,“ uviedli pre agentúru SITA z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva ešte v polovici augusta.

