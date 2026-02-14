Sokratov inštitút hľadá novú generáciu mladých lídrov a líderiek, ktorí chcú svoj potenciál využiť na Slovensku. Do vzdelávacieho programu Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica sa môžu prihlasovať do 28. februára. Ako informovali zo Sokratovho inštitútu, program trvá jeden rok, spája víkendové vzdelávacie pobyty v prostredí Zaježovej (okres Zvolen) a online webináre.
Program pre lídrov a líderky
Každý účastník v rámci neho pracuje na vlastnom projekte, vedie ho mentor a lektori. Program mladým lídrom a líderkám poskytne jednak nástroje a komunitu, a jednak podporu, ako robiť aktivizmus dlhodobo a bez vyhorenia. Zameraný je na rozvoj zručností, ktoré mladí ľudia bežne v školstve nezískajú.
Ako poukázali organizátori, Slovensko dlhodobo bojuje s odlivom mozgov, no Sokratov inštitút už 13 rokov ukazuje, že talentovaní mladí nemusia odchádzať do zahraničia.
„Stále čelíme tzv. brain drain – odlivu talentovaných mladých ľudí do zahraničia. Sokratov inštitút je však dôkazom, že mnohí to s touto krajinou ešte nevzdali a našťastie vidia svoju budúcnosť na Slovensku. To, čo však potrebujú, je priestor prinášať zmysluplné zmeny do našej spoločnosti a mať slovo, keď sa rozhoduje o ich budúcnosti. Presne v tom im Ročný program Sokratovho inštitútu pomáha. Verím, že nový ročník bude opäť dôkazom a povzbudením, že na Slovensku sa stále oplatí žiť,“ uviedla manažérka Sokratovho inštitútu Iveta Fiľová.
Niekoľkoročné pôsobenie
Program za 13 rokov jeho pôsobenia absolvovalo 238 mladých ľudí. Po celom Slovensku vytvorili vyše 170 verejnoprospešných projektov, napríklad na pomoc opusteným matkám, záchranu historických pamiatok či vozenie seniorov na rikšiach. Dopad projektov je podľa organizátorov hmatateľný v komunitách naprieč celou krajinou.
„V Seredi vznikli podporné skupiny pre mladé dievčatá, v Hornej Lehote komunitná klubovňa a v Bratislave sme postavili skejtpark. Naštartovali sme výsadbu alejí a súťaž o Alej roka po celom Slovensku. Projekty nie sú len cvičením pre študentov, sú to reálne iniciatívy, ktoré zlepšujú život ľudí v mestách a dedinách,“ uviedla absolventka Sokratovho inštitútu Patrícia Hatiarová.
Na viacerých seminárov sa ako hosť zúčastnila aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. „Toto vzdelávanie zďaleka nie je len o prenose informácií. Prispieva k vytváraniu hodnôt celej jednej generácie,“ ocenila prínos programu.
Bližšie informácie o programe a možnostiach prihlásenia sú dostupné na stránke sokratovinstitut.sk/rocny-program alebo na Instagrame @sokratovinstitut. Mapu všetkých projektov si možno pozrieť na webe na sokratovinstitut.sk/mapa-projektov.