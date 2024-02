Slovenské školy majú jedinečnú príležitosť prejsť digitálnou transformáciou

Ministerstvo školstva SR spustilo iniciatívu, ktorá má za cieľ podporiť digitálnu transformáciu vzdelávacieho systému prostredníctvom finančného príspevku. Školám sa naskytá príležitosť získať až 9 320 € na digitalizáciu, pričom je potrebné využiť túto šancu do konca marca 2024.

Len polovica slovenských škôl má knižnicu

V súčasnosti menej ako polovica zo 3 052 škôl na Slovensku disponuje vlastnou knižnicou a mnohé z tých, ktoré knižnicu majú, bojujú s nedostatkom moderných a aktuálnych titulov pre všetky vekové kategórie. Problém nedostatočného množstva titulov a ich dostupnosti pre celé triedy môže byť efektívne riešený práve prostredníctvom digitalizácie.

Skvelým spôsobom, ako vyriešiť túto situáciu pomocou štátneho príspevku je získanie prístupu do digitálnej školskej knižnice KUBO EDU, ktorý už teraz podporuje čítanie medzi deťmi v 164 školách a s každým dňom sa tento počet zvyšuje. KUBO EDU ponúka prístup k viac ako 1 500 detským knihám, encyklopédiám a odporúčanej literatúre pre všetky ročníky, umožňuje personalizované čítanie a poskytuje pedagógom jednoduché administratívne rozhranie pre lepší prehľad o čítaní študentov.

„Veľkou výhodou digitálnej knižnice je, že tú istú knihu môže naraz čítať celá trieda, alebo každý číta to, čo ho najviac zaujíma. Tzv. personalizované čítanie je v digitálnom svete možné vďaka prehľadnému filtrovaniu podľa veku, záujmov a čitateľskej úrovne. Jednoduchý administratívny systém poskytuje pedagógom informácie o tom, aké knihy deti čítajú a ako sa im darí. Škola má k dispozícii štatistiky o čítaní detí a rôzne nástroje, napríklad možnosť zadať domácu úlohu priamo v apke,“ vysvetľuje Jana Baginová, spoluzakladateľka a riaditeľka školskej digitálnej knižnice KUBO EDU.

Aplikácia vyvinutá v spolupráci so žiakmi a učiteľmi

Aplikácia KUBO EDU, vyvinutá v spolupráci so žiakmi a učiteľmi, sa neustále vyvíja a prináša nové vylepšenia. Umožňuje deti zmysluplne využívať technológie, podporuje efektívnejšie učenie, lepšiu spoluprácu medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi a zároveň prispieva k rozvoju digitálnych a čitateľských zručností.

Využitím digitálnej knižnice školy ušetria nielen finančné prostriedky, ale aj čas a prírodu, keďže odpadajú náklady na udržiavanie fyzickej knižnice a proces požičiavania kníh. Tento projekt ponúka možnosť prístupu k obsahu kdekoľvek a kedykoľvek, čím sa otvárajú dvere k neobmedzenému učeniu.

Zapojenie do projektu je jednoduché a bezplatné, stačí, ak sa základná alebo stredná škola prihlási do výzvy do konca marca 2024 na webovej stránke KUBO Media. Táto iniciatíva predstavuje významný krok k modernizácii slovenského školstva a ponúka školám možnosť využiť pokrok v technológiách na zlepšenie vzdelávacieho procesu.