Slováci vnímajú umelú inteligenciu na školách rozporuplne, ukazuje prieskum. Tretina by ju zakázala

Tretina Slovákov by používanie umelej inteligencie (AI) na základných školách úplne zakázala. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu v slovenskej populácii vo veku od 15 do 79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight. Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome júla a augusta 2025, a to kombináciou osobného a online dopytovania.
Názor, že používanie AI na základných školách by mali úplne zakázať vyjadrilo 31 percent respondentov, medzi rodičmi školopovinných detí to bolo 34 percent. V porovnaní s minulým rokom ale celkový podiel respondentov, ktorí sú za zákaz používania AI na ZŠ klesol o šesť percentuálnych bodov (z pôvodných 37 percent).
Priaznivejší postoj k stredným školám
Do 18 percent respondentov si zvolilo odpovede, že AI by mohla byť využívaná pri domácich úlohách alebo písomných zadaniach, a tiež, že AI by mohli zapojiť do vyučovania. Za to, aby v školách priamo vyučovalo, ako čo najlepšie AI využiť, bolo 13 percent respondentov, v porovnaní s vlaňajškom ich podiel stúpol o tri percentuálne body (pôvodne 10 percent). K otázke sa nevedelo vyjadriť 21 percent opýtaných, ako v minuloročnom prieskume to bolo 20 percent.
Pri študentoch stredných škôl je postoj verejnosti k používaniu AI priaznivejší. Za to, aby sa na školách priamo vyučovalo, ako ju využiť je 17 percent respondentov. Ďalších 24 percent si myslí, že by mala byť zapojená do vyučovania a 18 percent je za povolenie využívania AI pri domácich úlohách či písomných zadaniach.
Za zákaz používania AI na stredných školách sa vyslovilo 22 percent respondentov, 18 percent nevedelo na otázku odpovedať. V porovnaní s vlaňajškom mierne poklesol podiel respondentov, ktorí sú za zákaz používania AI na stredných školách, v minuloročnom prieskume tento názor vyjadrilo 26 percent opýtaných. Rovnako mierne stúpol aj podiel tých, ktorí by uvítali výučbu zameranú na používanie AI. Vlani bolo „za“ 15 percent respondentov.
Za zákaz používania AI na základných školách sú skôr ženy než muži, konkrétne ide o 34 percent žien a 27 percent mužov. V prípade stredných škôl je tento výsledok vyrovnanejší, proti je 24 percent žien a 21 percent mužov. Z hľadiska vekovej štruktúry sú za vyučovanie ako využívať AI najviac mladí ľudia vo veku do 24 rokov. V prípade ZŠ sa takto vyjadrilo 20 percent z nich, v prípade stredných škôl to bolo 26 percent.
Zákaz podporujú najviac na západe
Proti používaniu AI na základných školách sú najmä starší ľudia. V prípade respondentov vo veku 60 a viac rokov je za výučbu jej používania, a tiež za jej zapojenie do vyučovacieho procesu, po desať percent respondentov. Za zákaz sa vyjadrilo 32 percent z nich. Zároveň ale 36 percent nevedelo na túto otázku odpovedať. Ide o najvyšší podiel odpovede „neviem“ spomedzi všetkých vekových kategórií. Pokiaľ ide o používanie AI na stredných školách, respondenti v najvyššej vekovej kategórii boli najčastejšie za úplný zákaz (26 percent z nich), a tiež najčastejšie volili odpoveď „neviem“ (30 percent z nich).
Za úplný zákaz používania AI na základných školách sú častejšie ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ide o 32 percent z nich, v porovnaní s 30 percentami respondentov so základným a stredoškolským vzdelaním. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia ale zároveň častejšie podporujú vyučovanie využívania AI na ZŠ, konkrétne ide o 17 percent z nich. Medzi účastníkmi prieskumu so základným a stredoškolským vzdelaním je za takúto výučbu na ZŠ 11 percent.
V prípade stredných škôl podporuje zákaz používania AI o 21 percent respondentov s vysokoškolským vzdelaním a 22 percent opýtaných so stredoškolským a základným vzdelaním. Na stredných školách ale podporuje vyučovanie využívania AI 24 percent vysokoškolsky vzdelaných respondentov, kým u respondentov so základným a stredoškolským vzdelaním je to 15 percent.
Výsledky prieskumu ukazujú, že najviac respondentov, ktorí sú za úplný zákaz používania AI na základných aj stredných školách je zo západu Slovenska. V prípade ZŠ malo tento názor 37 percent z nich, na stredných školách je za úplný zákaz 26 percent respondentov zo západu Slovenska. Naopak, najviac podporovateľov má priama výučba toho, ako čo najlepšie využiť umelú inteligenciu, na strednom Slovensku. V prípade ZŠ sa vyslovilo za takúto výučbu 17 percent, v prípade stredných škôl 24 percent opýtaných zo stredného Slovenska.
Mesto a vidiek
Pokiaľ ide o veľkosť sídla, rozdiely medzi mestom a vidiekom sú na strane podporovateľov aj odporcov využívania AI na ZŠ a SŠ len mierne. Medzi obyvateľstvom miest mierne prevládajú podporovatelia výučby používania AI na ZŠ (14 percent, kým na vidieku ide o 12 percent). V prípade stredných škôl je tento rozdiel o čosi väčší, za vyučovanie používania AI je 20 percent respondentov z miest a 16 percent opýtaných z vidieka.
„Slováci vnímajú umelú inteligenciu na školách rozporuplne, no medziročná zmena naznačuje jasný trend – narastá presvedčenie, že deti sa majú učiť s AI pracovať, čo zahŕňa aj poznanie jej slabých miest a rizík používania. To otvára priestor na odbornú diskusiu o tom, ako ju zaradiť do učebných plánov a pripraviť pedagógov na jej bezpečné a zmysluplné využitie,“ uzavrela agentúra Go4insight.