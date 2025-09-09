Aj rodičia majú stres zo začiatku školského roka: Takto sa vyhnete rannému chaosu a hádkam - ROZHOVOR

Prvý september je rovnakou výzvou pre menších aj väčších školákov. Režim voľných prázdninových týždňov, kedy sa vstávalo o desiatej doobeda a chodilo spať o jedenástej večer skončil a prichádza obdobie skorých budíčkov.
Menej sa však hovorí o tom, že rovnako náročné je toto obdobie aj pre rodičov. Návrat do režimu, ranné vstávanie, desiaty, krúžky a nekonečný zoznam povinností dokážu vyčerpať aj tých najorganizovanejších.
Psychologička Monika Chovanová upozorňuje, že stres z návratu do školy nie je len o deťoch – práve rodičia sú tí, ktorí nesú bremeno zodpovednosti a keď zlyhajú, domácnosť sa mení na chaos. Ako sa vyhnúť septembrovému tlaku, zvládnuť ranné rutiny bez stresu a prežiť rozbeh školského roka v pokoji?
Keď sa hovorí o strese zo začiatku školského roka, väčšinou sa sústredíme na deti. Prečo je však toto obdobie náročné aj pre rodičov?
Začiatok školského roka znamená pre rodičov návrat do prísnejšieho režimu, ktorý zahŕňa ranné vstávanie, prípravu desiat a organizáciu aktivít. Mnohí rodičia cítia tlak, aby všetko fungovalo hladko a aby deti boli pripravené. V mojej praxi často vidím, že stres vzniká nielen z organizácie, ale aj z pocitu zodpovednosti za emocionálnu pohodu detí.
Rodičia sa obávajú, že ak niečo zanedbajú, dieťa to „odnesie“. Výskumy ukazujú, že rodičovský stres zvyšuje hladinu kortizolu u detí a ovplyvňuje ich sústredenie. Niektorí rodičia priznávajú, že už počas augusta sa cítia napätí, plánujú a kontrolujú každú vec dopredu. Vnútorný tlak často vedie k pocitu vyčerpania ešte pred prvým zvonením. Preto je dôležité venovať pozornosť aj vlastnej pohode rodiča.
S príchodom septembra v mnohých domácnostiach prepukne každoročný chaos. Prečo práve prechod z prázdnin na režim býva taký konfliktný?
Zmena z prázdninového voľna na pevný školský režim znamená výraznú zmenu rutiny, ktorá ovplyvňuje všetkých členov rodiny. Deti sú zvyknuté na voľnosť a flexibilitu, rodičia musia opäť nastavovať hranice a časy aktivít. V praxi vidím, že aj malé oneskorenie alebo nevyspatie detí často spúšťa hádky.
Napätie sa zvyšuje kombináciou očakávaní, nervozity a únavy. Rodičia, ktorí počas leta povolili rutinu, sa často stretávajú s väčším odporom detí. Výskumy ukazujú, že obdobie zmeny rutiny zvyšuje stres u všetkých členov domácnosti. Mnohé klientky hovoria o pocite, že „musia všetko zvládnuť naraz“. Konflikty vznikajú aj z drobností, ako ranná hygiena alebo obedové prípravy. Prechodový týždeň je preto kľúčový pre nastavenie pokojného tónu celého mesiaca.
Aké sú najčastejšie zdroje napätia, ktoré rodičia v tomto období zažívajú?
Najväčším zdrojom je čas a jeho tlak – ranné vstávanie, presuny medzi aktivitami a obavy, aby nič nebolo zabudnuté. V praxi vidím, že aj zdanlivo malé veci, ako zabudnutá desiata alebo kniha, môžu spustiť stres. Rodičia často pociťujú tlak byť „perfektní“ a pripravení na všetko.
Ďalším častým zdrojom je komunikačné napätie medzi partnermi ohľadom povinností. Obavy o zvládnutie prechodu do vyššieho ročníka alebo novej školy tiež zvyšujú stres. Výskumy naznačujú, že stres rodičov ovplyvňuje psychickú pohodu detí. Moji klienti často hovoria o pocite preťaženia a vyčerpania. Preto je dôležité identifikovať konkrétne stresory a hľadať realistické riešenia.
Ako ovplyvňuje stres rodičov samotné deti? Dá sa povedať, že sa napätie v rodine prenáša „zvrchu nadol“?
Áno, stres rodičov sa často prenáša na deti, čo potvrdzujú aj výskumy. V praxi vidím, že deti kopírujú emócie rodičov – nervozitu, napätie alebo znepokojenie. Rodič, ktorý je podráždený alebo vystresovaný, často vyvolá u dieťaťa plač alebo odmietanie spolupráce. Niektorí rodičia si myslia, že deti nezaregistrujú ich vnútorný stres, ale deti veľmi citlivo vnímajú tón hlasu, mimiku a tempo.
Odporúčam najprv spracovať vlastný stres a až potom komunikovať s deťmi. Malé ranné rituály alebo pokojné rozhovory môžu napätie výrazne zmierniť. Tento efekt „zvrchu nadol“ je bežný, ale vedomou prácou s vlastnými emóciami sa dá zmierniť. V praxi klienti často po pár týždňoch zistia, že rodinná dynamika je pokojnejšia.
Existuje niečo ako mentálna „predpríprava“ pre rodičov na september? Ako si nastaviť hlavu ešte pred prvým zvonením?
Mentálna príprava zahŕňa plánovanie a psychickú nastavenosť. Odporúčam rodičom spraviť si prehľad rutín a aktivít dopredu. V praxi pracujem s klientmi na vizualizácii pokojného rána a harmonického odchodu do školy. Pomáha nastavenie realistických očakávaní – nie všetko musí fungovať dokonalo.
Niektoré rodiny si pripravujú školské pomôcky a oblečenie už večer predtým. Výskumy ukazujú, že anticipačné plánovanie znižuje stres a napätie. Dôležité je aj vlastné emočné naladenie – krátka meditácia alebo dychové cvičenie ráno mení tón dňa. Takto rodič vstupuje do školského roka pokojnejší a pripravený reagovať.
Ak je ráno najväčší zdroj hádok, čo môže pomôcť domácnosti prežiť ho v pokoji? Máte nejaké tipy na rannú rutinu, aby všetci členovia rodiny odchádzali z domu v pohode naladení?
Príprava dopredu – oblečenie, desiata, školské pomôcky – výrazne znižuje napätie. V praxi radím rodičom nastaviť pevný čas budenia a predvídateľnú rutinu. Rozdelenie zodpovedností medzi členov domácnosti pomáha eliminovať frustráciu. Môže pomôcť ranné „check-in“ – pár minút rozhovoru a naladenia.
Niektoré rodiny používajú vizuálne plány alebo pripomienky pre deti. Výskumy ukazujú, že deti reagujú pokojnejšie, keď je prostredie predvídateľné. Dôležité je, aby rodič zostal pokojný a nehádal sa. Takto sa rýchlo znižuje napätie a všetci členovia odchádzajú naladení.
Veľa rodičov má pocit, že musia všetko zvládnuť dokonale. Ako pracovať s vnútorným tlakom byť „superrodičom“?
Tlak byť „superrodičom“ je častý a môže viesť k vyhoreniu. V praxi učím klientov uvedomiť si, že dokonalosť neexistuje a že drobné nedostatky sú normálne. Pomáha vedenie denníka úspechov a krátke zhodnotenie, čo sa podarilo dobre. Realistické očakávania znižujú stres a zlepšujú vzťah s dieťaťom. Rodičia môžu uplatňovať sebaprijatie a nastavovať hranice – čo je únosné a čo nie.
Dôležité je aj rozdelenie zodpovedností medzi partnerov. S mojimi klientmi si nastavujeme sústredenie na pár kľúčových vecí, čo výrazne zlepšuje fungovanie domácnosti. Vedomé rozhodnutie, čo je skutočne dôležité, uvoľňuje vnútorný tlak.
Čo radíte rodičom, ktorí majú sami úzkosť zo začiatku školského roka – napríklad preto, že ich dieťa nastupuje do školy prvýkrát alebo prechádza na druhý stupeň?
Prvým krokom je uvedomenie si obáv a ich pomenovanie. V praxi vidím, že rodičia často premýšľajú nad „čo ak“ scénarmi, čo zvyšuje úzkosť. Pomáha nastavenie realistických očakávaní a príprava – napríklad prehliadka školy alebo trasy do školy dopredu. Odporúčam rodičom aj dychové cvičenia a malé denné rituály na upokojenie.
Výskumy ukazujú, že rodič, ktorý zvláda svoju úzkosť, poskytuje dieťaťu pocit bezpečia a stability. Niektorí klienti so mnou cvičia postupnú expozíciu – riešenie jednotlivých stresorov krok za krokom. Podpora partnera alebo siete blízkych veľmi pomáha. Zvládanie vlastnej úzkosti umožňuje rodičovi byť prítomný a pokojný počas celého školského roka.
Ktoré veci by si podľa vás rodičia mali odpustiť, na čo by sa naopak mali sústrediť?
Rodičia by si mali odpustiť dokonalosť, prehnané porovnávanie a pocit viny za drobné chyby. V praxi vidím, že práve tieto veci generujú zbytočný stres a napätie. Naopak, sústrediť sa treba na základné rutiny, emocionálnu podporu a stabilitu dieťaťa. Konzistentnosť a predvídateľnosť výrazne podporujú pocit bezpečia u detí. Pomáha aj otvorená komunikácia a schopnosť prijať pomoc od blízkych.
Mnohí klienti sa naučili sústrediť na to, čo skutočne zlepšuje deň – raňajky, pokojný odchod do školy, pozitívne interakcie. Odpúšťanie drobných prehreškov vo vlastnej organizácii znižuje stres a zlepšuje rodinnú pohodu. Takto sa rodič môže sústrediť na to, čo má reálny vplyv na fungovanie domácnosti.