Minister školstva Drucker udelil 9 zlatých, 9 strieborných a 9 bronzových medailí sv. Gorazda - FOTO

V priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu sa 5. septembra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien svätého Gorazda. Minister školstva Tomáš Drucker pri tejto príležitosti ocenil pedagógov, ktorí dlhodobo prispievajú ku kvalite vzdelávania, a zároveň žiakov a študentov, ktorí dosiahli výnimočné výsledky v medzinárodných olympiádach, športových súťažiach či v oblasti občianskej angažovanosti.
Ceny sv. Gorazda patria tým pedagógom, ktorí v školstve predstavujú nielen kvalitu a výkon, ale aj ľudskosť, vytrvalosť a schopnosť inšpirovať. V čase veľkých zmien je mimoriadne dôležité oceniť práve ľudí, ktorí sú pre svoje okolie oporou. A nemenej dôležité je vyzdvihnúť aj talentovaných žiakov, ktorí svojimi výnimočnými výsledkami alebo činmi potvrdzujú hodnoty, na ktorých stojí vzdelávanie.
Zlatá medaila za celoživotnú prácu a výskum
Minister školstva udelil 9 zlatých, 9 strieborných a 9 bronzových medailí sv. Gorazda. Medzi ocenenými pedagógmi bol aj profesor Milan Hejný z Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ktorý získal zlatú medailu za celoživotnú prácu a výskum v oblasti výučby matematiky.
OECD oceňuje Slovensko za odvahu riešiť dlhodobé problémy v školstve - VIDEO
Striebornú medailu prevzala Gabriela Kövesiová z Gymnázia Štefana Moyzesa v Moldave nad Bodvou za popularizáciu prírodných vied a inovatívny prístup k výučbe. Bronzovou medailou bola ocenená aj Dagmar Krištínová zo Špeciálnej materskej školy v Košiciach za dlhoročnú prácu s deťmi so zdravotným znevýhodnením.
Ocenenie in memoriam pre exministra
V rámci podujatia bolo udelených aj desať Pamätných listov sv. Gorazda žiakom a študentom za reprezentáciu Slovenska na medzinárodných predmetových olympiádach, športových podujatiach a za občianske aktivity. Medzi ocenenými bola napríklad Mária Ďuricová z Obchodnej akadémie v Detve, ktorá získala uznanie za svoje pôsobenie v komunitných a ekologických projektoch.
Druckerovo ministerstvo zaradí AI do výučby na školách, žiakom má byť pomocníkom a nie hrozbou – VIDEO
Osobitné ocenenie sv. Gorazda získala Barbora Vnenčáková, študentka Gymnázia v Spišskej Starej Vsi, za prejavenie odvahy počas útoku na škole v januári tohto roka. Ocenenie in memoriam si prevzal zástupca rodiny bývalého ministra školstva Dušana Čaploviča ako uznanie za jeho celoživotný prínos pre slovenské školstvo.
Nový školský rok bude podľa Druckera plný zmien. Dotknú sa prváčikov, maturantov aj učiteľov - VIDEO
Na záver slávnosti minister uviedol, že udelené ocenenia symbolicky otvárajú nový školský rok, ktorý bude podľa jeho slov sprevádzaný sériou zmien so spoločným cieľom priniesť do škôl viac istoty a motivácie.
Ceny sv. Gorazda nesú meno jedného z prvých známych vzdelancov na našom území a predstavujú najvyššie vyznamenanie, ktoré môže minister školstva udeliť pedagogickým pracovníkom a žiakom. Udeľujú sa od roku 1997 ako prejav uznania za výnimočné úsilie v oblasti vzdelávania a výchovy.