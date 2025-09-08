V Martine sa začala obnova Základnej školy s materskou školou J. V. Dolinského za takmer 386-tisíc eur - FOTO

Mesto Martin spustilo koncom augusta 2025 projekt modernizácie Základnej školy s materskou školou J. V. Dolinského 2 v mestskej časti Priekopa. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, obnova je financovaná z európskych zdrojov vo výške takmer 386-tisíc eur, mesto sa na nej podieľa sumou viac ako 30-tisíc eur.
Rekonštrukcia zahŕňa kompletnú obnovu vonkajšieho areálu so športoviskami, vrátane novej atletickej dráhy s futbalovým ihriskom, workoutových prvkov, priestoru pre menšie deti, zmodernizovanej plochy na basketbal, stolnotenisovej zóny a fitness priestoru. Súčasťou projektu je aj vytvorenie vonkajšej učebne vybavenej edukačným panelom a lavičkami pre vyučovanie a voľnočasové aktivity pod holým nebom.
Slovenskí študenti si z Medzinárodnej matematickej olympiády priniesli zlatú a bronzové medaily – FOTO
Modernizáciou prejdú aj dve triedy základnej školy, ktoré budú vybavené novým školským nábytkom, tabuľami a didaktickou technikou na podporu inkluzívneho vzdelávania a vhodných podmienok pre deti so špeciálnymi potrebami. Mesto uzavrelo zmluvy s dodávateľmi vybavenia – spoločnosťami ŠKOLEX a NOMILand, ktoré zabezpečia nové lavice, stoličky a učebné pomôcky do 31. októbra 2025. Stavebné práce realizuje spoločnosť SPORT SERVICE z Diakovej, s plánovaným ukončením do piatich mesiacov od začatia prác.
Žiakov čaká veľká školská reforma: Takto sa zmení hodnotenie, výučba a domáce úlohy (rozhovor)
„Martin je mestom, ktoré si zakladá na vzdelaní. Moderné prostredie musíme vytvárať už v materských a základných školách. Samosprávy sú však často podfinancované a nemôžu si dovoliť pravidelné rekonštrukcie. O to viac ma teší, že sme spustili projekt, ktorý otvorí jednu z našich škôl všetkým deťom bez rozdielu,“ uviedol primátor mesta Martin Ján Danko.