Druckerovo ministerstvo reaguje na asociáciu súkromných škôl, vyjadrenia o koeficientoch uviedol na pravú mieru

Nové nariadenie vlády navrhuje zvýšenie koeficientu pre odborné činnosti vykonávané v zariadeniach poradenstva a prevencie s deťmi bez zdravotného postihnutia.
Takéto zvýšenie koeficientu ho dostáva na úroveň koeficientu za odborné činnosti vykonávané s deťmi so zdravotným postihnutím. Pre agentúru SITA to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Zmena nezohľadňuje potreby detí
Reagovali tak na vyjadrenia predstaviteľov Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) SR, ktorí upozornili na zmeny v prípade Centier poradenstva a prevencie. Daná zmena podľa nich nezohľadňuje potreby detí.
Po prvýkrát v histórii by sa podľa nej malo zrušiť rozlišovanie medzi bežným dieťaťom a dieťaťom so zdravotným postihnutím, a niektoré úkony majú byť oceňované rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či ide o dieťaťa bez ťažkostí alebo dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Kritizovali, že vysoko špecializovaná práca sa dostáva na jednu úroveň s bežnými preventívnymi aktivitami, je to podľa nich proti odborným štandardom.
Časovo náročná práca
„Dôvodom je to, že aj práca s deťmi, ktoré nemajú diagnostikované zdravotné postihnutie, ale pre rôzne problémy potrebujú odbornú pomoc centra poradenstva a prevencie, je odborne a časovo náročná, čo sa odrazilo na zvýšení koeficientu,“ argumentuje ministerstvo v reakcii.
Ako rezort školstva uviedol, v súčasnosti platné nariadenie vlády stanovuje koeficienty odborných činností v zariadeniach poradenstva a prevencie v jednej zo svojich príloh. „Pre odborné činnosti vykonávané s deťmi bez zdravotného postihnutia, či už išlo o diagnostiku novoprijatého dieťaťa, alebo o opakovanú odbornú činnosť, boli stanovené nižšie koeficienty ako pre deti so zdravotným postihnutím,“ priblížilo ministerstvo. Predmetná zmena podľa neho reflektuje potrebu detí a úkony sú oceňované rovnakým, vyšším koeficientom.