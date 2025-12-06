Stredná odborná škola obchodu a služieb v spolupráci s ministerstvom obrany otvorí študijný odbor s vojenským zameraním

Žiaci tohto študijného odboru budú mať odbornú prípravu podľa potrieb Ozbrojených síl SR, na konci štúdia absolvujú štandardnú maturitnú skúšku.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
škola, trieda
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave otvorí od budúceho školského roka duálnu triedu odboru Ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním. Vďaka spolupráci s ministerstvom obrany bude odbor súčasťou duálneho vzdelávania a prinesie žiakom odbornú prax v armádnom prostredí. Prax budú mať jeden týždeň v každom kalendárnom mesiaci vo vojenskom útvare.

Služba v ozbrojených zložkách

Absolventi budú pripravovaní na službu v ozbrojených zložkách, ako sú Ozbrojené sily SR, Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže. Ministerstvo obrany SR bude mať podpísanú so zákonnými zástupcami žiakov zmluvu o vzdelávaní, ale podľa riaditeľky Kancelárie ministra obrany Karin Silberhorn jej súčasťou nebude záväzok žiakov vstúpiť do ozbrojených síl.

„Takýto študijný odbor už máme otvorený na Spojenej škole v Sečovciach, kde sa stretol s veľkým záujmom. Od školského roka 2026/2027 otvoríme ďalších 5 nových tried na štyroch školách. Pre veľký záujem budeme v Sečovciach otvárať dve triedy v ročníku a po jednej triede v mestách Snina, Handlová a Trnava,“ povedala Karin Silberhorn. Potvrdila, že prihláškou na štúdium ani podpisom zmluvy sa žiak nezaväzuje pôsobiť k ozbrojených zložkách.

Odborná príprava

„Zo zmluvy vyplývajú pre žiaka rôzne benefity, hlavným z nich je štipendium, ktoré je variabilné od výšky stravovacích a ubytovacích nákladov konkrétnej školy po celú dobu štúdia. Žiaci budú mať majú zaplatenú stravu, ubytovanie, dostanú vreckové. Zaplatený budú mať aj týždeň, ktorý každý mesiac strávia vo vojenskom útvare,“ dodala Karin Silberhorn.

Žiaci tohto študijného odboru budú mať odbornú prípravu podľa potrieb Ozbrojených síl SR, na konci štúdia absolvujú štandardnú maturitnú skúšku. Potom môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo dostanú možnosť vstúpiť do štátnej služby ako profesionálni vojaci.

SOŠ obchodu a služieb v Trnave má študijný odbor Ochrana osôb a majetku už dva roky, ale bez duálneho vzdelávania a spolupráce s ministerstvom obrany. Od budúceho školského roku otvorí podľa riaditeľky Dariny Šulkovej jednu triedu v doterajšom režime a jednu triedu v duálnom režime v spolupráci s ministerstvom obrany a s jeho benefitmi.

