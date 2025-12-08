Ôsmaci zo Šišova porazili v jazykoch celé Slovensko! Pre školu získali 4000 EUR na modernizáciu

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a v tomto roku sa jej zúčastnilo 120 tisíc žiakov. Žiaci tak vďaka učeniu anglického jazyka získali pre svoju školu hlavnú cenu v súťaži – 4000 EUR na modernizáciu vyučovania.
Medzinárodná súťaž Jazykový WocaBee šampionát sa uskutočnila na slovenských školách už po siedmykrát. Až 120 tisíc žiakov základných a stredných škôl v nej súťažilo v učení cudzích jazykov od okresného až po bonusové medzinárodné finále kolo v termíne 5.11. – 5.12. 2025.
Súťaž sa uskutočnila v aplikácii WocaBee na učenie cudzích slovíčok a kritériom hodnotenia bola usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. O tej vypovedajú body za precvičovanie slovíčok v aplikácii. V každom kole súťaže víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemer WocaPoints na žiaka.
Po úspechu v okresnom a krajskom kole sa šampiónmi Slovenskej republiky v učení cudzích jazykov stali žiaci 8. ročníka zo Základnej školy Šišov. Každý žiak v celoštátnom kole súťaže získal v priemere denne 5102 WocaPoints – každá správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 WocaPoints.
Pani učiteľka Emília Oravcová, ktorá vo víťaznej triede vyučuje anglický jazyk hodnotí celoslovenské víťazstvo svojich žiakov nasledovne: „Tento úspech je obrovským a zaslúženým víťazstvom našich žiakov. Bez ich odhodlania, zodpovednosti a neustálej práce by sme víťazstvo nikdy nedosiahli. Som nesmierne hrdá na každého z nich a na všetky triedy, ktoré sa umiestnili na popredných miestach v jednotlivých kolách súťaže.“
V celoštátnom kole Jazykového WocaBee šampionátu uspeli aj žiaci 6. ročníka zo ZŠ Šišov, ktorí sa umiestnili na 10. mieste. Riaditeľka Základnej školy Šišov Mgr. Tatiana Babišová o úspechu žiakov svojej školy hovorí: „Naši žiaci sa stali skutočnými majstrami súťaže – sú dôkazom výbornej súhry kvantity a kvality učenia, ktorú aplikácia WocaBee podporuje. Ďakujeme za užitočný nástroj, ktorý motivuje, prepája a posúva našich žiakov dopredu. Veľká vďaka patrí aj našej zanietenej pani učiteľke za jej obetavú prácu a všetkým žiakom za odhodlanie a vytrvalosť.“
Okrem vecných cien od organizátora súťaže a partnerov získali žiaci pre svoju školu aj hlavnú cenu – 4000 EUR na modernizáciu vyučovania. Suma sa skladá z licencií aplikácie WocaBee na modernú výučbu cudzích jazykov v hodnote 3000 EUR a zároveň 1000 EUR v hotovosti. Symbolický šek prevzalo vedenie školy od organizátorov na slávnostnom vyhodnotení v pondelok 8. decembra 2025.
Organizátor súťaže a autor aplikácie WocaBee Ing. Michal Ošvát hodnotí siedmy ročník šampionátu nasledovne: „Aj tohtoročný Jazykový WocaBee šampionát je krásnou ukážkou toho, aký veľký potenciál majú slovenskí žiaci, ak im dáte k dispozícii moderné pomôcky a dávku tej správnej motivácie. Veľmi ma teší, že vďaka WocaBee mám možnosť už niekoľko rokov modernizovať slovenské školy a osobitne výučbu jazykov, ktorá je pre budúcnosť našich detí mimoriadne dôležitá.“
Celkové výsledky súťaže sú dostupné tu:
Nad organizáciou súťaže Jazykový WocaBee šampionát prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Jazykový WocaBee šampionát na Slovensku ďalej podporili:
Partneri: Alza.sk, Bridge Publishing House, LangBee, Martinus, NIVEA, SPN – Mladé letá, Vydavateľstvo Enigma
Hlavný mediálny partner: PRAVDA
Mediálni partneri: rodinka.sk, skolske.sk, TOUCHIT, vskolstve.sk
Informačný servis