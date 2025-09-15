Až dve tretiny mladých neveria kvalite slovenských univerzít, čoraz viac z nich odchádza študovať za hranice

Iba pätina mladých Slovákov neplánuje študovať na vysokej škole, čo potvrdzuje vysokú popularitu vysokoškolského vzdelania. Podľa dát Eurostatu malo v roku 2024 terciárne vzdelanie 38,3 percenta Slovákov vo veku 25 až 29 rokov, čo je pod priemerom EÚ (43,4 %), no nad úrovňou Česka (31,6 %).
Prieskum pre online investičnú platformu Portu ukázal, že 21 percent mladých na Slovensku štúdium na VŠ neplánuje, zatiaľ čo 15 percent už študuje alebo plánuje štúdium v zahraničí, čo je takmer trojnásobok oproti Česku.
Negatívne vnímanie slovenského školstva
„Prieskum potvrdzuje, že v tradičnom študentskom veku je v zahraničí pomaly trojnásobne viac Slovákov ako u našich západných susedov. Tento trend súvisí s dostupnosťou českých vysokých škôl a negatívnou mienkou o kvalite slovenského školstva,“ uviedol Marek Malina, analytik Portu.
Až 67,9 % slovenských respondentov považuje domáce vysoké školy za menej kvalitné než zahraničné, pričom pesimizmus rastie s dosiahnutým vzdelaním. „Ak chceme obmedziť odliv mozgov, je potrebné neustále pracovať na kvalite slovenského školstva,“ upozornila Eva Sadovská z Wood & Company.
Náklady na vzdelanie doma a v zahraničí
Náklady na štúdium na domácej vysokej škole sa pohybujú od 300 do 600 eur mesačne, pričom štúdium v zahraničí môže byť výrazne drahšie. Preto je vhodné, aby rodičia začali včas šetriť na vzdelanie svojich detí. Priemerné mesačné sporenie 29,50 eura počas 18 rokov môže pokryť náklady na päťročné štúdium s očakávaným zhodnotením 8,5 percenta ročne.
„Investovanie by malo byť dlhodobé a pravidelné, aby sa využil efekt zloženého úročenia. Odporúčame rodičom založiť deťom detský účet, ktorý umožní investovať do diverzifikovaných fondov a viesť ich k finančnej zodpovednosti,“ dodal Malina.
Portu je najväčšia česká robo-advisory investičná platforma, dostupná od roku 2022 aj na Slovensku, s viac ako 250-tisíc klientmi a spravovaným majetkom takmer 2 miliardy eur.