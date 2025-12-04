Školský výbor v parlamente nerokoval, pre paralelné rokovanie nebol uznášaniaschopný

Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch vo štvrtok nerokoval, nebol uznášaniaschopný. Ako v úvode stretnutia ozrejmila predsedníčka výboru Paula Puškárová (Hlas-SD), viacerí členovia výboru avizovali, že v danom čase zasadá viacero výborov, ktoré boli zvolané k hlasovaniu. Nemohli sa teda zúčastniť na všetkých výboroch, ktorých sú členmi.
Viac ako 100-tisíc podpisov
Skonštatovala tiež, že výbor nie je uznášaniaschopný, keďže prítomných bolo sedem členov, no na to, aby boli uznášaniaschopní je potrebných osem členov. Schôdzu navrhla ukončiť, dodala, že môžu aspoň diskutovať bez prítomnosti kamier.
Poslanec Martin Šmilňák (KDH) kritizoval, že ide o riadny rokovací deň a pozvánky na výbor boli poslané skôr ako na ostatné výbory. Poukázal tiež, že mali rokovať o dvoch petíciách týkajúcich sa oblasti školstva.
Vašečka a Krátky chcú upraviť informovaný súhlas rodičov, ministerstvo ich návrh považuje za nadbytočný
Ide o petície s podpismi vyše 120-tisíc občanov, ktorí požadovali zastavenie legislatívneho procesu k balíčku školských zákonov, ktorý v októbri schválil parlament. Petícia TAKTO NIE mala temer 32 500 podpisov, petíciu rodičov cirkevných škôl NAŠE DETI A ŠKOLY SI NEDÁME zas podpísalo bezmála 89-tisíc ľudí.
Neprítomnosť koalície
„Napriek tomu to parlament odignoroval, pretože schválil zákony bez toho, aby sa vyjadril k tejto petícii,“ vravel poslanec na výbore. Kritizoval neprítomnosť koaličných poslancov.
Slovenská komora učiteľov kritizuje zmeny v postavení rady školy, starostovia vraj majú priveľké právomoci
Puškárová sa ohradila, zdôraznila, že nejde o niečiu chybu, keďže počas obednej prestávky bolo zvolaných viacero výborov. Následne mala slovnú výmenu s poslancom Branislavom Gröhlingom (predseda SaS), prenos z rokovania výboru bol potom ukončený.