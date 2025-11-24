Vašečka a Krátky chcú upraviť informovaný súhlas rodičov, ministerstvo ich návrh považuje za nadbytočný

Poslanci Národnej rady (NR) SRRichard Vašečka (Kresťanská únia, nezaradený) a Rastislav Krátky (nezaradený) chcú novelizovať školský zákon a upraviť informovaný súhlas rodičov, ide podľa nich o zosúladenie s prijatou novelou ústavy.
Do parlamentu predložili návrh, ktorý reaguje na prijatie novely ústavy zo septembra tohto roka, podľa predkladateľov zosúlaďuje ústavnú a zákonnú úpravu v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania, ktoré podmieňuje písomným informovaným súhlasom rodičov.
Paradoxná situácia
Poukázali na aktuálne platné znenie Ústavy SR, podľa ktorého „výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu„.
Naproti tomu školský zákon síce podmieňuje výchovu a vzdelávanie informovaným súhlasom rodiča, no len v prípade výchovy a vzdelávania, ktoré je nad rámec školského vzdelávacieho programu či zapísaných inovácií.
Viac ako polovica Slovákov je za to, aby bola sexuálna výchova povinným predmetom na základných školách
„Vágne pojmy školského vzdelávacieho programu ako i zoznam tzv. inovácii a proces ich registrácie Ministerstvom školstva tvoria slabé miesta dikcie školského zákona, cez ktoré je výchovu v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania naďalej možné vykonávať bez informovaného súhlasu rodičov, resp. zákonných zástupcov,“ píšu poslanci v návrhu. Novelizácia ústavy podľa nich spôsobila paradoxnú situáciu, keď je ústavná úprava konkrétnejšia a prísnejšia než zákonná úprava.
Návrh reaguje na prípady z praxe
Návrh podľa predkladateľov reaguje na prípady z praxe, keď sa rôzne organizácie či učitelia mali snažiť na školách prezentovať kontroverzné myšlienky o sexualite, s ktorými môžu mať niektorí rodičia problém.
„V nedávnej dobe ide napríklad o nevhodné publikácie o tzv. sexuálnej a vzťahovej výchove, ktoré boli ponúkané ako edukačné publikácie na školy, niektoré z nich autorkami svojvoľne nazvané a prezentované ako „učebnice“, hoci v skutočnosti učebnicami podľa MŠVVaŠ nie sú a nebola im udelená doložka (autorizácia),“ uvádza sa v návrhu s tým, že dané publikácie idú mimo rámec výchovy k manželstvu a rodičovstvu a môžu zásadne zasiahnuť do práv rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením.
Súhlas rodičov nebude potrebný pri žiadnych predmetoch, štátny vzdelávací program je podľa Druckera v súlade s ústavou
„Základom novej úpravy je zavedenie povinnosti školy vopred informovať rodičov o výchove v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania, ktoré sa vzhľadom na aktuálnu skúsenosť a pobúrenie časti rodičov s novými publikáciami javí ako najpálčivejšia oblasť. V tejto oblasti teda škola bude mať povinnosť vopred informovať rodičov o zamýšľanej výchove a pred jej realizáciou si vyžiadať informovaný súhlas rodiča,“ priblížili predkladatelia. Ak by bol predmetný návrh z dielne Krátkeho a Vašečku schválený, navrhovaná úprava by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Ministerstvo návrh považuje za nadbytočný
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR vo vyjadrení pre agentúru SITA poukázalo, že aj v súčasnosti sú štátne vzdelávacie programy nastavené tak, že v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania, z hľadiska obsahu a účelu, nepresahujú témy ochrany zdravia, telesnej integrity a prevencie zneužívania.
Ako by témy presahovali obsah školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, tak súhlas sa vyžaduje už v súčasnosti. Rovnako je informovaný súhlas vyžadovaný aj na vykonanie odbornej činnosti v zariadení poradenstva a prevencie, ak ide o 3., 4. a 5. úroveň odborných činností.
Učitelia upozorňujú na úskalia udeľovania súhlasu rodičov v rámci sexuálnej výchovy, na školách môže nastať anarchia
Podľa schváleného znenia čl. 41 ods. 7 Ústavy „Výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu. Vzdelávanie zamerané na ochranu zdravia, telesnú integritu a prevenciu zneužívania tvorí súčasť všeobecného vzdelávania detí v podobe primeranej ich veku.“
V kontexte odôvodnenia druhej vety úmyslom zákonodarcu bolo, že oblasti všeobecného vzdelávania napríklad v predmetoch, ktoré obsahujú informácie o ochrane zdravia, telesnej integrity a prevencie zneužívania „nepodliehajú požiadavke predchádzajúceho súhlasu„, uviedli z odboru komunikácie a marketingu MŠVVaM SR. Doplnili, že rezort školstva v súčasnosti pripravuje usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré má zjednotiť postup škôl v súvislosti s predmetnou novelou ústavy. „Vzhľadom na uvedené skutočnosti predložený poslanecký návrh považujeme za nadbytočný,“ uzavreli.