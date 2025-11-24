Vašečka a Krátky chcú upraviť informovaný súhlas rodičov, ministerstvo ich návrh považuje za nadbytočný

Návrh podľa predkladateľov reaguje na prípady z praxe, keď sa rôzne organizácie či učitelia mali snažiť na školách prezentovať kontroverzné myšlienky o sexualite, s ktorými môžu mať niektorí rodičia problém.
Richard Vašečka
Richard Vašečka. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský.
Poslanci Národnej rady (NR) SRRichard Vašečka (Kresťanská únia, nezaradený) a Rastislav Krátky (nezaradený) chcú novelizovať školský zákon a upraviť informovaný súhlas rodičov, ide podľa nich o zosúladenie s prijatou novelou ústavy.

Do parlamentu predložili návrh, ktorý reaguje na prijatie novely ústavy zo septembra tohto roka, podľa predkladateľov zosúlaďuje ústavnú a zákonnú úpravu v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania, ktoré podmieňuje písomným informovaným súhlasom rodičov.

Paradoxná situácia

Poukázali na aktuálne platné znenie Ústavy SR, podľa ktorého „výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu„.

Naproti tomu školský zákon síce podmieňuje výchovu a vzdelávanie informovaným súhlasom rodiča, no len v prípade výchovy a vzdelávania, ktoré je nad rámec školského vzdelávacieho programu či zapísaných inovácií.

Vágne pojmy školského vzdelávacieho programu ako i zoznam tzv. inovácii a proces ich registrácie Ministerstvom školstva tvoria slabé miesta dikcie školského zákona, cez ktoré je výchovu v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania naďalej možné vykonávať bez informovaného súhlasu rodičov, resp. zákonných zástupcov,“ píšu poslanci v návrhu. Novelizácia ústavy podľa nich spôsobila paradoxnú situáciu, keď je ústavná úprava konkrétnejšia a prísnejšia než zákonná úprava.

Návrh reaguje na prípady z praxe

Návrh podľa predkladateľov reaguje na prípady z praxe, keď sa rôzne organizácie či učitelia mali snažiť na školách prezentovať kontroverzné myšlienky o sexualite, s ktorými môžu mať niektorí rodičia problém.

V nedávnej dobe ide napríklad o nevhodné publikácie o tzv. sexuálnej a vzťahovej výchove, ktoré boli ponúkané ako edukačné publikácie na školy, niektoré z nich autorkami svojvoľne nazvané a prezentované ako „učebnice“, hoci v skutočnosti učebnicami podľa MŠVVaŠ nie sú a nebola im udelená doložka (autorizácia),“ uvádza sa v návrhu s tým, že dané publikácie idú mimo rámec výchovy k manželstvu a rodičovstvu a môžu zásadne zasiahnuť do práv rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením.

Základom novej úpravy je zavedenie povinnosti školy vopred informovať rodičov o výchove v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania, ktoré sa vzhľadom na aktuálnu skúsenosť a pobúrenie časti rodičov s novými publikáciami javí ako najpálčivejšia oblasť. V tejto oblasti teda škola bude mať povinnosť vopred informovať rodičov o zamýšľanej výchove a pred jej realizáciou si vyžiadať informovaný súhlas rodiča,“ priblížili predkladatelia. Ak by bol predmetný návrh z dielne Krátkeho a Vašečku schválený, navrhovaná úprava by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Ministerstvo návrh považuje za nadbytočný

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR vo vyjadrení pre agentúru SITA poukázalo, že aj v súčasnosti sú štátne vzdelávacie programy nastavené tak, že v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania, z hľadiska obsahu a účelu, nepresahujú témy ochrany zdravia, telesnej integrity a prevencie zneužívania.

Ako by témy presahovali obsah školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, tak súhlas sa vyžaduje už v súčasnosti. Rovnako je informovaný súhlas vyžadovaný aj na vykonanie odbornej činnosti v zariadení poradenstva a prevencie, ak ide o 3., 4. a 5. úroveň odborných činností.

Podľa schváleného znenia čl. 41 ods. 7 Ústavy „Výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu. Vzdelávanie zamerané na ochranu zdravia, telesnú integritu a prevenciu zneužívania tvorí súčasť všeobecného vzdelávania detí v podobe primeranej ich veku.“

V kontexte odôvodnenia druhej vety úmyslom zákonodarcu bolo, že oblasti všeobecného vzdelávania napríklad v predmetoch, ktoré obsahujú informácie o ochrane zdravia, telesnej integrity a prevencie zneužívania „nepodliehajú požiadavke predchádzajúceho súhlasu„, uviedli z odboru komunikácie a marketingu MŠVVaM SR. Doplnili, že rezort školstva v súčasnosti pripravuje usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré má zjednotiť postup škôl v súvislosti s predmetnou novelou ústavy. „Vzhľadom na uvedené skutočnosti predložený poslanecký návrh považujeme za nadbytočný,“ uzavreli.

