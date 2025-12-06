Kúpa investičného bytu sa nemusí vždy oplatiť. Pre bežného človeka je to lotéria, upozorňuje odborník

Národná banka Slovenska (NBS) vo svojej správe o cenách nehnuteľností za tretí kvartál 2025 odhalila, že trh sa začína výrazne regionálne deliť.
Kým Trenčiansky kraj rástol o 3,2 percenta, Košický zaznamenal prepad o 3,9 percenta. Podľa odborníka spoločnosti 365.invest to potvrdzuje, že kúpa investičného bytu je dnes stávkou na jednu kartu, ktorá nemusí vyjsť.
Výnosy sú cyklické
Realitný trh na Slovensku v lete podľa NBS spomalil, pričom ceny medzištvrťročne stúpli už len o 1,3 percenta. „Dáta centrálnej banky ukázali, že kým v niektorých častiach krajiny ceny stále dynamicky rástli (Trenčiansky a Bratislavský kraj), iné už zažívajú výrazné spomalenie rastu cien,“ konštatuje odborník. Najväčším prekvapením je Košický kraj, kde ceny padli až o 3,9 percenta. Mierny pokles zaznamenal aj Banskobystrický kraj.
Investičné byty strácajú výnosnosť, výhodnejšou voľbou sa stáva pasívny príjem cez ETF fondy
„Správa NBS je upozornením pre každého, kto si kúpil byt ako alternatívu k investícii. Netreba počítať s tým, že kúpa akejkoľvek nehnuteľnosti bude vždy prinášať zisk. Ukazuje sa, že trh a výnosy sú cyklické, hýbu sa. Ak ste si v lete kúpili byt v Košiciach, momentálne môžete byť v strate. Ak v Trenčíne, zarobili ste. Pre bežného človeka je to lotéria,“ upozorňuje Head of Real Estate Transactions v spoločnosti 365.invest Peter Vojtek.
Koncentrácia rizika
Problémom pri kúpe jedného investičného bytu je podľa expertov práve koncentrácia rizika. Investor je závislý nielen od jedného mesta, ale často aj od jednej mestskej časti a jedného typu nehnuteľnosti. Ak sa danému regiónu prestane dariť, celá investícia je v ohrození. „Priama kúpa bytu viaže investorovi kapitál na jedno miesto. Inteligentnou odpoveďou na takýto nesúrodý vývoj trhu je diverzifikácia, teda rozloženie rizika,“ dodáva Vojtek.
Spomalila sa výstavba kancelárií aj bytov, na realitnom trhu vládne neistota
Práve túto výhodu podľa neho ponúkajú realitné fondy. Namiesto stávky na jeden byt v jednom meste sa investor stáva spolumajiteľom širokého portfólia nehnuteľností. „V portfóliu máme logistické parky pri Trnave, kancelárske budovy v Bratislave aj rezidenčné projekty v iných mestách. Keď jeden segment alebo región dočasne poklesne, ako teraz podľa NBS vidíme v Košiciach, jeho výpadok je vyvážený rastom v iných regiónoch,“ uzatvára.