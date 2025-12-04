Hrčka upozornil, že byty na Panónskej sa predávajú aj napriek nesúhlasu samosprávy a prokuratúry

Developerský projekt Panónska v bratislavskej Petržalke má od štátu zelenú, a to aj napriek žalobe na súde a nesúhlasu samosprávy a prokuratúry. Upozorňuje na to mestská časť na čele so starostom Jánom Hrčkom.
„Dve administratívne budovy v tesnej blízkosti koľajiska železnice, ktoré okresný úrad zmenil na obytné aj napriek protestu prokuratúry, nesúhlasu mestskej časti a rozporu s územným plánom mesta, už developer predáva ako byty. Aj za kryptomeny a v čase, keď je na súde podaná žaloba,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Projekt Panónska
Developerský projekt Panónska od spoločnosti R.E.M.D. spustil predaj 322 bytov v tesnej blízkosti hlavného koľajiska Železničnej stanice Petržalka na rušnej ulici. „Po rokoch odkladania a doťahovania sa s úradmi začala spoločnosť Lotus design stavať dve výškové budovy aj priamo v teréne,“ dodala samospráva.
Pôvodne išlo o kancelárske objekty
Hoci pôvodne išlo o kancelárske objekty, ktoré plánovala postaviť iná spoločnosť, prevodom vlastníckych práv s povoleniami vydanými v minulosti a takzvanou zmenou stavby pred dokončením sa rozhodnutím štátnych úradov nakoniec premenili na obytné domy.
Nepomohol ani silný odpor Petržalky na čele so starostom Jánom Hrčkom a nesúlad pozmeneného projektu s územným plánom Bratislavy, ktorý v danej lokalite s primárnou funkciou bývania nepočítal a nepočíta, čo pri zmenách stavby namietal aj magistrát.
„Výsledkom odporujúcich si rozhodnutí petržalského stavebného úradu, ktorý zmenu kancelárií na byty zamietol a Okresného úradu Bratislava, ktorý ju aj napriek nesúhlasu Petržalky povolil, bol v roku 2022 protest Krajskej prokuratúry Bratislava,“ priblížila hovorkyňa Petržalky.
Konali na základe podnetu Jána Hrčku
Mestská časť vo februári 2023 informovala, že prokuratúra konala na základe podnetu Jána Hrčku, ktorý poukazoval na nezákonnosť rozhodnutia vedúceho odboru výstavby a bytovej politiky okresného úradu, s čím sa prokurátor svojím protestom stotožnil.
„Okresný úrad však protestu nevyhovel a rovnako mu nevyhovel ako ani v tom čase novovzniknutý štátny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR ako odvolací orgán,“ dodala samospráva.
Stavebné povolenie – po novom už nie na dve 14-poschodové kancelárske budovy s tromi podzemnými podlažiami, ale na dve bytovky s viac ako 300 bytmi a apartmánmi na 15 poschodiach so štyrmi podzemnými podlažiami – sa tak stalo právoplatným.
Žaloba na nezákonné rozhodnutie
„Krajská prokuratúra síce podala po nevyhovení protestu zo strany štátnych úradov žalobu na nezákonné konanie okresného úradu v tejto veci na správnom súde, no rozhodnutie zatiaľ nepoznáme. A aj v prípade úspechu žaloby, čo môže trvať roky, je otázne, či by sa výstavbu podarilo zmeniť, prípadne zastaviť,“ konštatuje Hrčka.
„Tým viac, ak developer R.E.M.D. aktuálne uvádza, že všetkých 44 jednoizbových bytov na Panónskej už údajne predal,“ dodal starosta s tým, že firmy stále ponúkajú na predaj dvoj- a viacizbové byty aj za virtuálne platidlá bitcoin či ethereum.
S podobným prípadom sa samospráva stretla aj pri developerskom projekte Septimo II – Bytysis (pôvodne Offices) spoločnosti VI GROUP, kde bola nakoniec kolaudácia stavebnému úradu v Petržalke odňatá a prebehla priamo na okresnom úrade.