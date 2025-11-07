Bratislava sľúbila 1600 nových nájomných bytov do roku 2027. Podarí sa jej to?

Bratislava dlhodobo čelí akútnemu nedostatku nájomných bytov. Na riešenie tohto problému zaviedlo hlavné mesto viacero opatrení, ako sú výstavba vlastných nájomných bytov, zmeny územného plánu, spolupráca s developermi či rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov.
Podľa hovorcu magistrátu Petra Bublu dnes mesto spravuje 978 nájomných bytov, z ktorých je obsadených približne 900. Ďalších viac ako tisíc bytov je v správe mestských častí. Ich počet je však stále nižší ako počet žiadostí o nájomné bývanie.
Prijali viac ako 1500 žiadostí o nájomný byt
„Za rok sme prijali asi 1500 žiadostí o nájomný byt. V poradovníku máme cez 400 žiadateľov o nájomný byt a asi 450 čakateľov na náhradné nájomné byty,“ uviedol hovorca magistrátu pre SITA.
V apríli tohto roka hlavné mesto dokončilo výstavbu bytového domu so 103 nájomnými aj náhradnými bytmi na Muchovom námestí v Petržalke. V druhej etape projektu s druhou bytovkou na tomto mieste pribudne ďalších približne 50 nájomných bytov.
Bratislave sa nepodarilo vybrať zhotoviteľa projektu nájomného bývania v Ružinove
„Štartujeme aj výstavbu ďalšieho nájomného bytového domu na Terchovskej ulici a rovnako na Žitavskej ulici v bratislavskej Vrakuni,“ spresnil Bubla. Súťaž na zhotoviteľa bytového domu na Terchovskej nedávno ukončili bez výberu víťaza. Podľa hovorcu mesto plánuje obstarávanie v krátkom čase zopakovať.
Vízia o 1600 nájomných bytoch do piatich rokov
V roku 2022 predstavilo hlavné mesto víziu, podľa ktorej má v Bratislave do piatich rokov pribudnúť 1600 nájomných bytov. Dnes je pravdepodobné, že mestu sa tento cieľ nepodarí dosiahnuť.
„Naplnenie tohto cieľa PHSR (Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja) je do veľkej miery ovplyvnené vývojom okolností a externalít v čase – napríklad zmeny vo financovaní samospráv zo stany štátu, ktoré výrazne ukrojili príjmy hlavného mesta,“ vysvetlil Bubla s tým, že v dôsledku zmien nebolo možné zabezpečiť financovanie kapitálových výdavkov na prípravu a realizáciu všetkých projektov, ktoré boli plánované.
Dostupnosť bývania sa zhoršuje. Bratislava predstavila svoje riešenia
„Napriek tejto situácii sa nám však podarilo vytvoriť odborný útvar pre tému nájomného bývania a jeho následné personálne obsadenie odborníkmi, ktorí majú za cieľ správu existujúceho mestského bytového fondu, ako aj jeho rozvoj čiže plánovanie a prípravu výstavby nových mestských bytových domov,“ poznamenal hovorca.
Opatrenia na podporu bývania
Ako dodal, na magistráte sa pustili do viacerých opatrení na podporu bývania. „Či už je to rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, alebo vlastná výstavba nájomných bytov. Rovnako treba spomenúť, že ako zatiaľ jediné mesto na Slovensku sme sa dokázali transparentne dohodnúť s developermi, že za zmenu územného plánu v prospech zvýšenia zastavanosti nám vo forme kontribúcie prevedú do vlastníctva päť percent percent z bytov, ktoré vďaka tomu postavia,“ uviedol Bubla.
Takýmto spôsobom sú podľa mesta na ceste už stovky bytov. „Len z územia Nové Lido to bude približne 97 bytov. Založili sme tiež mestskú nájomnú agentúru, ktorá predstavuje sociálnu inováciu,“ dodal hovorca s tým, že agentúra pomáha ľuďom pri hľadaní dostupného a stabilného bývania a zároveň poskytuje benefity aj majiteľom bytov, ktorých odbremení od starostí spojených s prenajímaním.