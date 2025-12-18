Stavebný zákon zaviedol do praxe vyhradené stavby, systém plní svoj význam pre bezpečnosť

Pri technologicky najnáročnejších stavbách je kľúčová bezpečnosť a kvalita. Nový Stavebný zákon účinný od 1. apríla tohto roka priniesol do praxe pojem vyhradené stavby. Ako informuje Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV SR) vyhradenými stavbami sú napríklad diaľnice, tunely, mosty, železnice, letiská, ale aj výstaviská, koncertné sály, divadlá, štadióny či výškové budovy. Sú nimi aj vodné nádrže, skládky nebezpečného odpadu či stavby jadrových zariadení.
Dôraz na zhotoviteľov
Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb sa plynule zavádza do praxe od 1. apríla 2025. Regulátorom celého procesu je Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS), ktorého odborným poradným orgánom je kvalifikačný výbor.
„Odborná práca kvalifikačného výboru potvrdzuje, že certifikačný systém je riadne vedený a plní svoj význam pre bezpečnosť a kvalitu vo výstavbe,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik po zasadnutí výboru. Zároveň deklaroval, že ZSPS a UUPV SR budú aj naďalej spolupracovať na posilňovaní odbornosti, bezpečnosti a kvality vo výstavbe.
Dobrovodský chce zastaviť legitimizáciu „stavebného Eldoráda“, obrátil sa na ústavný súd - VIDEO
Od apríla 2025 sa pri realizácii vyhradených stavieb kladie dôraz na zhotoviteľov, ktorí preukazujú odbornú spôsobilosť a sú držiteľom platného certifikátu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb, ktorý je následne zapísaný v registri certifikátov systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Nový certifikát systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb už získalo viacero stavebných firiem.
Zníženie rizika
„Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb je dôležitou súčasťou regulácie výstavby vyhradených stavieb. Zhotovitelia technicky a technologicky náročných stavieb, akými vyhradené stavby sú, musia preukázať, že spĺňajú prísne bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky. Doterajšie výsledky potvrdzujú stabilné fungovanie systému certifikácie a odbornú garanciu procesu certifikácie zo strany Zväzu stavebného priemyslu Slovenska,“ uviedol predseda UUPV SR Milan Valašík.
Spomalila sa výstavba kancelárií aj bytov, na realitnom trhu vládne neistota
Cieľom tejto legislatívnej zmeny je na jednej strane zvýšenie kvality realizácie vyhradených stavieb na Slovensku a na strane druhej zníženie rizika tragédií. Z minulosti sú totiž známe prípady, kedy práve nedostatočné zabezpečenie a príprava zhotoviteľa viedla k tragickým udalostiam. Zámerom teda je, aby na základe splnenia kvalifikačných predpokladov zhotovitelia vedeli plniť zvýšené nároky na organizovanie výstavby, na koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie pri zhotovovaní vyhradených stavieb.