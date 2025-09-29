Úrad pre územné plánovanie ponúka na podnájom nevyužité kancelárske priestory, ušetrené peniaze vráti do rozpočtu

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚUPV) pristupuje k šetreniu nákladov ponukou podnájmu nevyužitých kancelárskych priestorov v piatich regionálnych úradoch – Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov.
Tieto priestory boli prenajaté za nevýhodných podmienok bývalým vedením a momentálne nie sú plne využívané. Ušetrené finančné prostriedky chce úrad vrátiť späť do štátneho rozpočtu. Informovala o tom hovorkyňa ÚUPV Simona Parížeková.
Podnájom nenaruší chod úradu
Regionálne úrady vznikli 1. apríla 2024 na základe zákona o územnom plánovaní a ich kompetencie sa rozšírili po prijatí nového Stavebného zákona. Po takmer roku a pol fungovania sa ukázali ako dôležitý nástroj pre uplatňovanie stavebnej legislatívy.
ŠFRB a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR podpísali memorandum o spolupráci – FOTO
Po zmene vedenia úradu prebehli hĺbkové kontroly, ktoré odhalili neúmerne vysoké nájmy a naddimenzované priestory v piatich krajoch. Podnájom týchto priestorov nenaruší chod úradu a získané prostriedky budú použité na podporu štátneho rozpočtu.
„Podnájmy, ku ktorým sme sa rozhodli pristúpiť, nenarušia chod ani efektivitu činností agendy, ktorú vykonávajú naše regionálne úrady. Získané finančné prostriedky vrátime späť do štátneho rozpočtu,“ uviedol Milan Valašík, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.
Optimalizácia výdavkov
Úrad pokračuje v optimalizácii výdavkov a hľadaní ďalších úspor s dôrazom na kvalitu plnenia úloh. Okrem podnájmu sa pracuje aj na redukcii skladových priestorov. Úrad bude o konkrétnych ponukách a ich podmienkach informovať na svojom webovom sídle a prostredníctvom svojich sociálnych sietí.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu začal odborné diskusie o finálnej podobe Architektonickej politiky Slovenska
Úrad je zároveň silným partnerom pre mestá a obce pri zavádzaní novej stavebnej legislatívy, poskytuje školenia a podporu v oblasti stavebného konania a územného plánovania.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vznikol 1. júna 2022 a od 1. januára 2023 vykonáva činnosti v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.