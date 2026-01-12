Regionálny projekt, ktorý sa dostal medzi top diela európskej architektúry - FOTO

Projekt zvýšenia kapacít Základnej školy (ZŠ) v Bernolákove v okrese Senec sa zaradil do užšieho výberu Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru – Mies van der Rohe Award 2026. Ako uvádza Bratislavský samosprávny kraj, ide len o tretí slovenský projekt, ktorému sa podailo zaradiť medzi 40 najlepších realizácií z celej Európy.
Bratislava na prahu veľkej premeny. Developeri ohlásili viaceré významné projekty
Nadácia Mies van der Rohe zverejnila shortlist 40 stavieb, ktoré sa budú uchádzať o jedno z najvýznamnejších architektonických ocenení na svete. Medzi nimi je aj dostavba ZŠ v Bernolákove, ktorú navrhlo architektonické štúdio Bakyta Architekti. Prvými dvoma nominovanými boli v minulosti bratislavská Mlynica a Slovenská národná galéria.
Do užšieho výberu sa dostalo 40 zo 410 projektov
V aktuálnom ročníku bolo na európske ocenenie nominovaných 410 projektov zo 40 krajín, pričom hodnotiaca komisia vybrala do užšieho výberu diela z 18 krajín a 36 miest. Slovensko malo v nomináciách sedem stavieb, z ktorých sa do shortlistu prebojoval práve projekt dostavby školy v Bernolákove.
Ocenenie Mies van der Rohe Award je považované za najprestížnejšiu cenu za súčasnú architektúru v Európe a okrem architektonickej kvality oceňuje aj spoločenský prínos stavieb. O víťazoch rozhodne sedemčlenná porota, ktorá už o mesiac zverejní mená siedmich finalistov. Držiteľ hlavnej ceny a laureát Zvláštnej ceny pre začínajúcich architektov bude známy v apríli.
Dostavba ZŠ v Bernolákove
Projekt priniesol 250 nových miest pre 10 tried
Vďaka eurofondom vzniklo na ZŠ v Bernolákove 250 nových miest pre 10 tried. Vybudovali tiež kuchyňu s jedálňou, zrevitalizovali areál školy a obnovili vykurovanie. Súčasťou finančného príspevku bola aj kompenzácia nárastov cien služieb a materiálov. Pôvodný návrh pritom počítal iba s ôsmimi triedami.
Petržalka plánuje rekordný objem investícií do projektov. Zmeny čakajú Draždiak aj Slnečnice
„V roku 2019 odišla z obce prvá objednávka na štúdiu prestavby ZŠ na Školskej ulici. Pôvodné návrhy počítali s prestavbou podkrovia na triedy. Štúdia nakoniec ukázala ako najhospodárnejšie riešenie postaviť samostatnú budovu na pozemku vedľa existujúcej budovy,“ uviedol starosta Bernolákova Miroslav Turinič.
Obec zahájila stavbu 19. augusta 2022 a v septembri 2024 už do nových tied nastúpili školáci. Náklady na projekt dostavby školy, vrátane zariadenia a vonkajších priestorov, predstavovali doposiaľ takmer 5,5 milióna eur. Sumu 3,5 milióna získali z eurofondov, zvyšné náklady zafinancovala obec z rozpočtu a úveru.