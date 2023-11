Odborník radí, na čo si dať pozor pri prenájme nehnuteľnosti (rozhovor)

Rozhovor s Matejom Liškom, spoluzakladateľom spoločnosti RentHub o nehnuteľnostiach, ich kúpe, predaji aj prenájme.



Čo je RentHub za firmu a ako vznikla? Pozrime sa trochu do histórie…



Celé to asi začnem takým príbehom. Ono v zásade to celé vzniklo ako dopyt trhu. Úplne na začiatku sme boli predajcom jedného developerského projektu a jeden klient kúpil päť investičných bytov a za taký mesiac alebo dva prišiel za nami, že či by sme si nemohli zobrať tie nehnuteľnosti do správy, lebo on si ten pasívny príjem predstavoval inak.

Takže to bol taký prvý dopyt alebo „input“ z trhu. Strašne v krátkom čase sa udiala ešte druhá vec, ktorá nás do toho trošku postrčila. A to bol druhý klient, ktorý je profesionálny vojak. Chodí na misie do zahraničia a vlastní na Slovensku dva investičné byty. Zrovna sa mu stalo, že keď bol na misii, tak sa mu menili podnájomnici a bola to pre neho strašne náročná operácia. Čo s kľúčmi, odpočtami energií, skontrolovať ten byt, či nič nerozbili a to je kopa roboty.

Prišiel za nami, že tie byty v minulosti kupoval cez nás, tak či by sme mu nevedeli pomôcť nejakým rent managementom. Či by sme neboli ochotní si tie byty prenajať. Takže v zásade v krátkom čase dvaja úplne rôzni klienti s rovnakou požiadavkou, tak to nás tak postrčilo, že asi je tu nejaký dopyt na trhu po takejto službe, tak sme to vlastne tak beta testovo spustili a dnes sme tu.

To sa mi veľmi páči, že vlastne ten nápad prišiel z dola, od tých klientov. Vy ste potom to ich prianie vlastne splnili?

Áno, áno, na trhu väčšinou treba mať buď otvorené oči alebo počúvať. Keď potom zachytíte, že by to mohlo fungovať, treba potom ísť.

Aký je taký váš klasický zákazník, taký váš štandardný klient, ak sa to vôbec dá nejako takto vo všeobecnosti povedať?

Klientov, ktorí sa na nás najčastejšie obracajú môžeme zaškatuľkovať do nejakých skupín. Prvá sú zaneprázdnení, to znamená, že majú nehnuteľnosti v portfóliu, ktoré prenajímajú alebo chcú kúpiť, ale nemajú čas na to, robiť si sami ten servis. Patria medzi nich podnikatelia, top manažéri, veľmi dobré príjmové skupiny.

Druhou skupinou sú opatrní klienti, ktorí ešte nikdy neprenajímali nehnuteľnosť. Alebo tí, čo majú zlú skúsenosť alebo sa o zlej skúsenosti len dopočuli od niekoho, že ok, je super prenajímať, ale bacha na toto. Tak to sú tí klienti, ktorí sú si nie istí čo v prípade, keď nastanú problémy.