Ceny starších bytov v Bratislave začali stúpať, naďalej rastie aj nájomné

Ceny starších bytov na bratislavskom trhu vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom o 1,4 percenta.

Vyplýva to zo správy analytikov z Bencont Investments. Priemerná ponuková cena sa tak dostala na 3 562 eur za meter štvorcový, v porovnaní so začiatkom roka 2022 sú však ceny stále o 0,6 percenta nižšie.

„V raste pokračovalo aj priemerné nájomné s energiami, ktoré medziročne vzrástlo o 5,86 percenta, čím sa dostalo na 15,82 eura za meter štvorcový,“ uvádzajú.

Ceny starších bytov

V porovnaní s koncom minulého roka vzrástli ceny starších bytov o 1,4 percenta.

„Na sekundárnom trhu starších nehnuteľností tak prišlo k obratu po tom, ako od druhej polovice roka 2022 kontinuálne znižovali ceny. Tie zo svojho vrcholu v treťom kvartáli 2022 klesli až o 12 percent a koncom roka 2023 sa situácia začala stabilizovať,“ konštatujú analytici.

Absolútna cena starších bytov dosiahla 227 568 eur a medzikvartálne klesla o 1,4 percenta. Za jej poklesom je širšia ponuka menších bytov.

Cena nájomného

Cena nájomného pokračovala v raste a spolu s energiami dosiahla 15,82 eura za meter štvorcový.

„Medziročne sme sledovali spomalenie rastu v porovnaní s predchádzajúcimi kvartálmi aktuálne na úroveň 5,86 percenta, no medzikvartálne si priemerné nájomné pripísalo 1,35 percenta,“ priblížili analytici s tým, že priemerný byt v Bratislave si bolo možné prenajať za 970 eur aj s energiami.

Priemerná plocha ponúkaných bytov na prenájom sa znížila o 6,26 percenta na 64,3 metra štvorcového. Priemerný dvojizbový byt si bolo možné v Bratislave prenajať za 849 eur aj s platbami za energie.

Rast nájomného je podporený dopytom

„Rast nájomného je stále podporený dopytom po tejto forme bývania, keď splátka priemerného 50-metrového bytu (pri sadzbe 4,5 percenta) je o 12,9 percenta vyššia v porovnaní s nájmom obdobného bytu,“ vysvetľujú analytici.

Do nájmu sa však podľa nich aj naďalej postupne premietajú aj zvýšené finančné náklady po refixovaní hypoték.

Zníženie úrokových sadzieb

Podľa hlavného analytika Bencont Investments Rudolfa Bruchánika by prvé zníženie úrokových sadzieb z ECB mohlo prísť už v druhom kvartáli 2024.

„Do konca roka by mohlo prísť k ďalším dvom zníženiam základnej úrokovej sadzby. Tieto zníženia zo strany centrálnej banky by sa mohli pretaviť aj do zníženia úrokových sadzieb na hypotékach,“ poznamenal.

Atraktívny trh starších bytov

Aj pri aktuálnej výške úrokových sadzieb je podľa neho trh starších bytov v Bratislave atraktívnou možnosťou po tom, čo zaznamenal nominálny prepad cien o 12 percent a reálne, po zohľadnení inflácie, až o 20 percent.

„Rok 2024 bude pre trh starších bytov pozitívnejší z hľadiska predaja, keď sa bude vracať odložený dopyt. Ceny na to môžu reagovať ďalším miernym rastom,“ dodal s tým, že nájom bude naďalej pokračovať v raste.