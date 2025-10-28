Väčšina odvetví v priemysle zdražovala, celkový index však udržala v rovnováhe lacnejšia energetika

Slovenský priemysel sa po období vysokej cenovej volatility dostáva do fázy stabilizácie. Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka sa výrobné ceny v septembri udržali na úrovni predchádzajúceho roka, čo znamená, že inflačné tlaky z výrobných vstupov zostávajú pod kontrolou.
Medzi 16 sledovanými odvetviami zaznamenalo podľa Štatistického úradu SR (ŠÚSR) nárast cien až 12, pričom najvýraznejšie rástli automobilky o 5 % a výrobcovia potravín, nápojov a tabaku o 3,9 %.
Energetika udržala rovnováhu cien
Napriek tomu, že väčšina odvetví zdražovala, celkový priemyselný index udržala v rovnováhe lacnejšia energetika, ktorej ceny klesli medziročne o 3,4 %. Za deväť mesiacov roka tak boli výrobné ceny pre tuzemský trh vyššie len o 0,5 %, pričom v medzimesačnom porovnaní sa dokonca mierne znížili o 0,3 %.
Exportne orientované odvetvia, ktoré sú kľúčové pre slovenskú ekonomiku, si medziročne polepšili o 1,7 %. Boháček vysvetľuje, že k nárastu cien v tejto oblasti prispela najmä colná politika USA, ktorá ovplyvňuje medzinárodné toky tovarov a výrobné vstupy. Z makroekonomického hľadiska ide podľa neho o želaný vývoj.
„Pomalý rast cien v produkcii znamená, že inflačné tlaky z výrobných vstupov zostávajú pod kontrolou, avšak rentabilita produkcie sa pomaly zvyšuje bez nutnosti zvyšovania výstupných cien,“ uviedol analytik.
Poľnohospodárstvo čelí prudkému rastu cien
Zvýšenie cien sa prejavilo aj v poľnohospodárstve, kde ceny výrobcov stúpli o 5,4 %. Kým rastlinná produkcia zdražela mierne o 2 %, v živočíšnej výrobe bol nárast až 12,2 %. Najvýraznejšie sa to prejavilo pri slepačích vajciach, ktorých ceny vzrástli o takmer 30 %, a pri surovom kravskom mlieku s nárastom o 17 %. Naopak, ceny ošípaných klesli o 8,7 %, čo čiastočne zmiernilo celkový rast.
V stavebníctve pokračoval mierny rast cien. Stavebné práce medziročne zdraželi o 5,6 % a materiály o 3,5 %, čo od začiatku roka predstavuje nárast stavebných vstupov o 2,2 %. Tento vývoj potvrdzuje, že aj stavebný sektor sa prispôsobuje novým cenovým úrovniam po období prudkých výkyvov.
Podľa Boháčka slovenský priemysel vstupuje do obdobia relatívnej rovnováhy. „Výrazné poklesy cien sú za nami, no rast sa udržiava v miernych číslach,“ hovorí analytik. Očakáva, že po odznení vplyvu obchodných vojen a colných bariér bude inflácia výrobcov postupne klesať, čo by sa mohlo premietnuť aj do poklesu spotrebiteľských cien. Najmä v oblasti potravín a bývania, ktoré spolu tvoria približne dve tretiny výdavkov slovenských domácností.