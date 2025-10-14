Motor ekonomiky sa zadrháva. Pokles tržieb v priemysle signalizuje ochladenie dopytu

Slovenský priemysel, jeden z hlavných pilierov ekonomiky, sa v auguste dostal do útlmu. Podľa údajov Štatistického úradu SR tržby podnikov v priemysle medziročne klesli o 5,5 % v stálych cenách. Ide o prvý pokles v roku 2025. „Pokles je signálom pokračujúceho ochladenia dopytu po dlhšom období odolnosti slovenského priemyslu,“ povedal pre SITA analytik 365.bankTomáš Boháček.
Najvýraznejší pokles zaznamenala výroba dopravných prostriedkov, ktorej tržby sa znížili o 12,1 %. Dodávka elektriny a plynu klesla o 13,8 % a výroba elektrických zariadení o 10,9 %. Rast si udržala len výroba koksu a rafinovaných ropných výrobkov, kde tržby stúpli o viac ako desať percent. „Najviac zasiahnuté sú kľúčové exportné odvetvia, ako výroba dopravných prostriedkov a elektrických zariadení, teda segmenty, ktoré sú citlivé na spomaľovanie európskej ekonomiky a náklady na kapitál,“ povedal analytik.
Priemyselná produkcia na Slovensku sa prepadá hlbšie, zvlášť alarmujúci vývoj zažívajú automobilky
V odvetví informácií a komunikácie sa po dlhom období rastu objavil prvý pokles. Tržby tu medziročne klesli o 0,5 %. Naopak, vybrané trhové služby si pripísali rast o 2,2 %, aj keď tempo tohto rastu patrilo medzi najnižšie v roku. Stavebné podniky zvýšili tržby o 3,8 %, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka, a doprava so skladovaním zaznamenala rast o 2,4 %. Vývoj v stavebníctve podľa analytika súvisí s poklesom cien niektorých stavebných materiálov.
„Hoci za osem mesiacov zostáva bilancia tržieb pozitívna, trend ukazuje, že slovenské podniky vstupujú do druhej polovice roka v slabšej kondícii,“ skonštatoval Boháček. Ak sa pokles objednávok v automobilovom sektore a širšom priemysle prehĺbi, negatívny vplyv sa ďalej podľa neho prejaví aj na zamestnanosti a mzdách v jesenných mesiacoch. „Výrobný sektor a automobily neklesajú len u nás, ale aj v Nemecku, čo vnímame veľmi citlivo a znižujeme tak preto aj odhad domáceho HDP na posledný kvartál tohto roka o 0,2 bodu na 0,3 %,“ dodal Boháček.