Priemyselná produkcia na Slovensku sa prepadá hlbšie, zvlášť alarmujúci vývoj zažívajú automobilky

Slovenský priemysel sa v auguste opäť prepadol hlbšie do červených čísel. Podľa dát Štatistického úradu klesla priemyselná produkcia po sezónnom očistení len nepatrne o 0,1 % medzimesačne, no v medziročnom porovnaní až o 6,3 %. „Ide o najvýraznejší medziročný pokles od konca roka 2022, ak nepočítame výkyv spôsobený veľkonočnými sviatkami v marci minulého roka,“ upozorňuje analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák.
Zlepšenie nálady v priemysle, ktoré ešte počas leta naznačovali indexy dôvery, sa tak nepotvrdilo. Augustové výsledky výrazne zaostali za očakávaniami a podľa analytika ich nemožno vysvetliť len dovolenkovým efektom. „Aj v priemere za dva letné mesiace bol medziročný pokles druhý najvýraznejší od konca roku 2022,“ doplnil Koršňák.
Automobilový priemysel sa prepadol najvýraznejšie
Z jednotlivých odvetví zaznamenali medziročný rast len tri menšie segmenty, a to potravinárstvo, výroba chemikálií a nábytkárstvo. Hutníctvo síce zostáva v mínuse, no jeho pokles sa zmiernil. Na druhej strane, prepad pokračuje v odvetviach viazaných na investičný dopyt, teda u strojárov a výrobcov elektrických zariadení.
Zvlášť alarmujúci je vývoj v automobilovom priemysle, ktorý sa prepadol najvýraznejšie za posledný rok. Produkcia áut sa v auguste medziročne znížila o 6,4 %, pričom medzimesačne klesala už štvrtý mesiac po sebe.
„Domáce automobilky zápasia s negatívnymi dopadmi zvýšených amerických ciel, ktoré v úvode leta takmer úplne zastavili vývozy slovenských áut na americký trh,“ uviedol Koršňák. Zatiaľ čo európsky dopyt sa postupne zotavuje, výpadky exportu do USA sa zatiaľ nepodarilo nahradiť.
Situáciu ešte zhorší odstávka výroby v nitrianskom závode Jaguar Land Rover, ktorú spôsobil hackerský útok na IT systémy koncernu. „Keďže ide o výrobcu luxusných SUV, dopad na hodnotu priemyselnej produkcie bude dvojnásobný oproti jeho podielu na celkovom objeme,“ upozornil analytik.
Negatívny trend pretrváva aj v strojárstve
Negatívny trend pretrváva aj v strojárstve, kde medziročný pokles prehĺbil až na 16,4 %. Mierne si polepšila len výroba kovov a kovových konštrukcií, ktorá po dlhom útlme zaznamenala slabé oživenie. Naopak, rafinérsky priemysel, ktorý ešte v júli ťahal celkové čísla nahor, v auguste opäť klesol. Dôvodom boli dočasné problémy v dodávkach ropy cez ropovod Družba, ale aj vysoká porovnávacia základňa z minulého roka.
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa prepad spracovateľského priemyslu v auguste prehĺbil z -1,5 % až na -5,9 %, ťažba klesla o 11 % a energetika pokračovala v dvojciferných poklesoch. Energetické odvetvie pritom znižovalo celkové čísla priemyslu až o dva percentuálne body.
Analytik vidí aj isté pozitíva
Výhľad na zvyšok roka podľa Koršňáka zostáva opatrný. Nálada v priemysle sa po krátkom augustovom zlepšení v septembri opäť zhoršila. „Prenos zotavujúceho sa externého dopytu do slovenských čísel brzdí čiastočná strata konkurencieschopnosti aj štruktúra nášho priemyslu,“ konštatuje.
Vplyv na výkon sektora bude mať aj energetická kríza, ktorá na Slovensku zvýšila náklady viac ako v iných krajinách EÚ. Kľúčovým negatívnym faktorom bude podľa analytika najmä spomínaná 1,5-mesačná odstávka výroby v nitrianskom Jaguar Land Rover, ktorá by mohla znížiť celkový rast priemyslu až o 5 percentuálnych bodov.
Napriek nepriaznivým číslam analytik vidí aj isté pozitíva. Na prelome rokov by slovenský priemysel mohol získať podporu z uvoľnenejšej menovej politiky Európskej centrálnej banky. Tá by sa mohla postupne prejaviť vo väčšom dopyte po investičných tovaroch. Potenciálny impulz by mohol prísť aj zo zbrojárskeho priemyslu v Európe, z ktorého by podľa Koršňáka mohli slovenské podniky nepriamo ťažiť predovšetkým ako súčasť subdodávateľských reťazcov.