Zahraničný obchod Slovenska sa udržal v prebytku, brzdí ho však slabý dopyt a útlm automobilovej výroby

Slovenský zahraničný obchod sa v auguste udržal v prebytku už štvrtý mesiac po sebe, hoci jeho dynamika ďalej klesá. Export sa medziročne mierne oslabil o 0,4 % na osem miliárd eur, zatiaľ čo dovoz podľa Štatistického úradu klesol o 2,1 % na 7,8 miliardy eur. Teda najnižšiu úroveň od konca roka 2023. Výsledkom bol prebytok obchodnej bilancie vo výške 225 miliónov eur, čo je o 136 miliónov viac než pred rokom.
„Nižšie ceny energií aktuálne pomáhajú čistej obchodnej pozícii krajiny,“ uvádza analytik 365.bankTomáš Boháček s tým, že pokles dopytu po energetických komoditách zrazil dovoz minerálnych palív takmer o štvrtinu. V porovnaní s jarou, keď sa bilancia pohybovala na hrane nuly, tak ide o pozitívny posun, no celkový trend zostáva podľa analytika krehký.
Posun ekonomiky k ľahšiemu priemyslu
Súhrnné aktívne saldo za prvých osem mesiacov roka totiž medziročne kleslo z 2,6 miliardy na 1,6 miliardy eur, čo naznačuje, že slovenskí exportéri stále čelia slabému externému dopytu. Štruktúra vývozu sa mení. Kým export minerálnych palív sa prepadol o viac než 40 %, kategória rôznych priemyselných výrobkov vzrástla o 26 %.
Podľa Boháčka to naznačuje posun ekonomiky „od ťažkého k ľahšiemu priemyslu“ a orientáciu na produkty s vyššou pridanou hodnotou. Obchod s krajinami Európskej únie ostáva stabilný a prináša prebytok približne 1,2 miliardy eur, zatiaľ čo export mimo únie klesol o takmer osem percent, čo vytvorilo schodok na úrovni jednej miliardy eur.
Závislosť slovenského priemyslu
Ťažisko slovenského exportu však naďalej predstavuje automobilový priemysel, ktorý tvorí 59 % celkového vývozu a 47 % dovozu. V auguste bolo podľa Boháčka viditeľné mierne spomalenie, no výrobcovia áut a komponentov dokázali udržať stabilitu najmä vďaka oživeniu exportov elektromobilov a batériových modulov do Nemecka a Francúzska.
Naopak, pokles dodávok spaľovacích modelov do mimoúniových trhov, najmä do Turecka a Spojeného kráľovstva, prispel k celkovému ochladeniu exportnej dynamiky. Na strane dovozov sa zároveň prehlbuje závislosť slovenského priemyslu od zahraničných vstupov. Technologické celky a súčiastky dnes tvoria až polovicu dovozov v segmente strojov a prepravných zariadení.
„To naznačuje, že slovenský priemysel zatiaľ nie je schopný nahradiť zahraničné vstupy domácou produkciou,“ upozorňuje Boháček. V praxi to znamená, že hoci obchod s automobilmi stále drží bilanciu v prebytku, jeho príspevok k reálnemu rastu exportov sa znižuje, čo sa negatívne prejaví aj na raste HDP.
Ďalší vývoj môžu ovplyvniť aj mimoriadne faktory. Analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák pripomína, že do septembrových a októbrových čísel sa premietne odstávka výroby v nitrianskom závode Jaguar Land Rover, ktorú spôsobil hackerský útok na celú skupinu.
Závod je zodpovedný približne za 10 až 11 % slovenskej produkcie áut, no v nominálnych hodnotách vývozov podľa Koršňáka predstavuje až dvojnásobok tohto podielu. „Keďže ide o segment luxusných SUV s vyššou cenovkou, výpadok produkcie sa prejaví aj na dovoznej strane, vzhľadom na vysokú dovoznú náročnosť výroby,“ vysvetľuje.
Analytik očakáva, že v septembri a októbri dôjde k prechodnému zhoršeniu bilancie zahraničného obchodu, hoci prebytok by mal ostať zachovaný, najmä v októbri. Smerom k záveru roka by sa podľa neho mal obchod opäť vrátiť na predchádzajúcu trajektóriu, pričom 12-mesačné prebytky zahraničného obchodu by sa mali stabilizovať mierne nad úrovňou 1 % HDP.