Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku čelí rastúcim nákladom, poklesu konkurencieschopnosti i neistote na trhu

Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku prežíva v roku 2025 náročné obdobie, ktoré je charakterizované rastúcimi nákladmi, poklesom konkurencieschopnosti a neistotou na trhu.
Okrem dlhodobých problémov s energetickou náročnosťou a nestabilitou dodávateľských reťazcov odvetvie zaťažujú aj legislatívne zásahy, ktoré sú prijímané bez dostatočnej odbornej diskusie s podnikateľským sektorom. Informovala o tom generálna tajomníčka Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR) Daša Šuleková.
Pokles tržieb
Zvýšenie minimálnej mzdy, zavedenie transakčnej dane a konsolidačné balíčky vedú k nárastu nákladov zamestnávateľov, oslabujú investičnú aktivitu a negatívne vplývajú na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.
Podľa Štatistického úradu SR dosiahli tržby chemického a farmaceutického priemyslu v prvom polroku 2025 hodnotu 6,477 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 2 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Jediným segmentom s pozitívnym vývojom je farmaceutická výroba, ktorá medziročne vzrástla o 9 %.
Spoločnosť Biotika rozširuje portfólio svojich výrobkov o kyselinu anthranilovú, avizuje aj vznik nových pracovných miest
V sektore pôsobí 256 podnikov s 20 a viac zamestnancami, čo je o 4 % menej ako vlani, čo poukazuje na znižujúcu sa stabilitu odvetvia. Zamestnáva približne 37 747 osôb, teda asi 10 % všetkých pracovníkov slovenského priemyslu. Napriek celkovému poklesu zamestnanosti o 0,5 % zaznamenal farmaceutický a rafinérsky segment rast o 3,5 %.
Zväz varuje pred spomalením rozvoja
Náklady na spotrebu materiálu, energie a ostatných dodávok vzrástli o 5 %, čo zvyšuje tlak na efektivitu výroby. Pridaná hodnota medziročne klesla o 2 %, čo spolu s rastom miezd predstavuje vážny signál pre udržateľnosť konkurencieschopnosti. Priemerná mesačná mzda v odvetví sa zvýšila o takmer 4 % na 2 247 eur, pričom mzdy v iných priemyselných odvetviach rástli rýchlejšie, čo oslabuje atraktivitu sektora na trhu práce.
ZCHFP SR varuje, že nekonzistentné vládne rozhodnutia a zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia môžu spomaliť rozvoj tohto strategického odvetvia, ktoré je kľúčové pre stabilitu priemyselnej výroby, inovácie a exportnú výkonnosť Slovenska.