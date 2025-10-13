Podmienky pre podnikanie sú mimoriadne kritické, zamestnávatelia z priemyslu volajú po oživení hospodárskeho rastu

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) považujú zhoršujúce sa podmienky pre podnikanie na Slovensku za mimoriadne kritické.
Kritická strata konkurencieschopnosti
Výrobný sektor čelí podľa ASEP súbehu viacerých negatívnych vplyvov, ako sú konsolidačné opatrenia vlády, pretrvávajúce vysoké ceny energií, nedostatok pracovnej sily a zhoršujúce sa podnikateľské prostredie, ktoré zásadne znižujú konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Asociácia to uviedla v tlačovej správe.
„Priemysel na Slovensku dnes čelí kritickej strate konkurencieschopnosti. Ak vláda neprijme konkrétny plán na oživenie hospodárstva a bude naďalej prijímať rozhodnutia, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie, hrozí utlmovanie výroby, odliv investícií a rušenie tisícok pracovných miest,“ uviedol Jozef Špirko, prezident ASEP.
Zamestnávatelia upozorňujú, že viaceré firmy už presúvajú výrobu do krajín s priaznivejšími podmienkami – či už z dôvodu lacnejších energií, nižších daní alebo dostupnejšej pracovnej sily.
Asociácia vyzýva vládu SR
ASEP preto vyzýva vládu SR, aby urýchlene prijala akčný balík na oživenie hospodárskeho rastu, ktorý by obsahoval opatrenia na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, zníženie cien energií pre podniky, zrýchlenie a zefektívnenie prijímania zamestnancov z tretích krajín, obnovu dôvery investorov a zastavenie odlivu kapitálu zo Slovenska.
Zamestnávatelia združení v ASEP zároveň deklarujú ochotu aktívne spolupracovať s vládou a ponúkajú odborné kapacity na prípravu riešení v oblasti energetiky, pracovnej politiky a hospodárskeho rastu.
ASEP združuje priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. V súčasnosti združuje 24 významných spoločností, ktoré spolu zamestnávajú takmer 15-tisíc zamestnancov.