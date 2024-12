Súťaž na externú dopravnú infraštruktúru v priemyselnom parku Valaliky nemá víťaza, budovanie strategického projektu sa opäť posúva

Verejná súťaž na budovanie externej dopravnej infraštruktúry v priemyselnom parku Valaliky nemá víťaza. Ako vyplýva z oznámenia vo vestníku verejného obstarávania, v súťaži vyhlásenej 13. septembra nebol vybratý žiadny víťaz.

Súťaž je ukončená z dôvodu, že “všetky ponuky, žiadosti o účasť alebo projekty boli stiahnuté alebo vyhlásené za neprípustné”. Predpokladaná hodnota obstarávania v súťaži s kritériom najnižšej ceny bola vyše 5,7 milióna eur.

Dopravnú kostru doplní rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany

Zákazka štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park sa týkala stavebných a projekčných prác pre projekt Strategický park Valaliky – Fáza 1 – Externá infraštruktúra – Dopravná infraštruktúra – Križovanie ŠRT s cestou III/381.

„Výstavbou strategického parku vznikne potreba dopravnej obslužnosti tohto parku a jeho napojenie na existujúcu cestnú infraštruktúru, ktorej kostru v súčasnosti tvorí rýchlostná cesta R4 a cesta I/17 doplnená cestami tretej triedy,“ konštatuje oznámenie.

Túto dopravnú kostru doplní v súčasnosti budovaná rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek. Pomôže aj prípravovaná stavba rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany I. Ako ďalej informuje oznámenie, na východnej časti územia priemyselného parku je železničná infraštruktúra, ktorá je napojená na železničnú trať Hidasnémeti – Čaňa – Barca v medzistaničnom úseku Barca – Čaňa. Na severnej strane sa nachádza elektrifikovaná širokorozchodná trať Haniska – Maťovce.

„Budovanie cestnej infraštruktúry vyžaduje zásah do existujúcej trate širokého rozchodu v potrebe výstavby mimoúrovňového križovania v medzistaničnom úseku výhybňa Hornád – ŽST Haniska. Projekt uvažuje aj s výstavbou novej železničnej stanice Valaliky s pripojovacou koľajou a novým terminálom integrovanej osobnej dopravy,“ spresňuje oznámenie.

Štátna investícia za stovky miliónov sa omešká

Budovanie strategického parku začala vláda vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021. Zároveň zaviazala Ministerstvo hospodárstva SR pripraviť celú investíciu. Rezort založil spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku, spoločnosťou Volvo Cars.

Štát by mal do priemyselného parku pre automobilku Volvo a jej dodávateľov v najbližších piatich rokoch investovať 314 miliónov eur. S budovaním mešká. Koncom novembra to potvrdila aj správa, ktorú na vládu predložila ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Budovanie industriálneho parku Valaliky pri Košiciach mešká najmä pre nedôsledný inžiniersko-geologický prieskum a podcenenie problému s vysokou hladinou podzemnej vody. Časový sklz spôsobilo aj nereálne stanovenie míľnikov hneď na začiatku.