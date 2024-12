SARIO pozýva mikro, malé a stredné podniky na veľtrh do Dubaja

Slovenské mikro, malé a stredné podniky majú šancu predstaviť sa v Spojených arabských emirátoch. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ich pozýva do národného stánku na medzinárodnom energetickom a elektrotechnickom veľtrhu Middle East Energy 2025 v Dubaji.

Smart riešenia aj elektromobilita

Veľtrh sa uskutoční od 7. do 9. apríla v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch. Podniky čo majú záujem sa musia prihlásiť najneskôr 20. decembra, informuje o tom SARIO na svojej webstránke.

Dubajská výstava sa bude venovať smart riešeniam, obnoviteľným zdrojom a čistej energii, kritickej infraštruktúre v energetike a riešeniam pre záložné napájanie, taktiež prenosu, distribúcii a spotrebe energie, ako aj batériám a elektromobilite.

Cieľom účasti slovenských spoločností v národnej expozícii je predstavenie ich podnikateľskej činnosti a výrobkov zahraničným partnerom a nadviazanie nových obchodných kontaktov.

Registračný formulár

Veľtrh Middle East Energy Dubai 2025 je podľa SARIO jeden z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu v regióne.

Pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. Je zároveň miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov.

Záujemcovia o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Middle East Energy Dubai 2025 musia vyplniť registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20. decembra do 12:00. Všetky informácie nájdu webe SARIO a podrobnosti o veľtrhu sú dostupné na oficiálnej stránke podujatia.