Priemyselná produkcia dosiahla v júli najlepší výsledok od začiatku roka, podľa analytika je však stále pod tlakom

Priemyselná produkcia v júli podľa Štatistického úradu SR medziročne rástla o 5,4 %. To bol podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša najlepší výsledok od začiatku roka. Na druhej strane, v porovnaní s júnom po sezónnom očistení je to medzimesačný pokles o 2,4 %.

„Výsledky teda ostávajú naďalej rozkolísané. Priemyselná produkcia je od začiatku roka v miernej defenzíve, pričom od začiatku roka poklesla o 1,7 %,“ povedal Kočiš.

Výkon podporila tiež energetika

Na medziročnej báze podporili výkon slovenského priemyslu najmä pozitívny vývoj v energetike a kľúčová výroba dopravných prostriedkov, ktorá sa po slabšom výsledku v júni vrátila k medziročnému rastu.

Naopak, už tretí mesiac v rade je možné vidieť dvojciferný pokles na strane výroby chemikálií a chemických výrokov.

Priemyselná výroba podľa Kočiša zostáva aj napriek dobrému medziročnému výsledku ešte pod tlakom.

Otázny je vývoj nemeckej ekonomiky

Predstihové ukazovatele naznačujú, že očakávané oživenie v rámci eurozóny stratilo na dynamike, čo môže podľa analytika v nadchádzajúcich mesiacoch viesť k ďalším výzvam na strane dopytu. Globálne ekonomické oživenie sa môže odložiť do neskorej jesene alebo až ku koncu roka.

„Otázky ostávajú na strane dopytu a v širšom globálnom prostredí aj od vývoja vo väčších ekonomikách, pričom vidíme zostrujúci sa vývoj pri zavádzaní protekcionistických opatrení, čo môže v dlhšom horizonte negatívne ovplyvňovať aj výkonnosť nášho priemyslu. Na našom radare ostáva predovšetkým vývoj v nemeckej ekonomike,“ pokračoval Kočiš.

Sprostredkovane by sa efekty ochladenia alebo väčšieho sústredenia sa na domáci dopyt v americkej a čínskej ekonomike preniesli podľa neho aj do našich výsledkov. Potenciálne ochladenie trhu v USA by znamenalo ďalšiu záťaž pre Nemecko a v konečnom dôsledku aj pre náš priemysel.

Rast bude stále tlmený

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák dodal, že indikátory sentimentu v posledných mesiacoch hlásili prevažne lepšiacu sa náladu domácich priemyselných podnikov, najmä v zložke očakávaní.

Dôvera v priemysle sa stabilizovala nad dlhodobým priemerom, čo by sa mohlo podľa jeho slov podpísať aj na postupnom oživení produkcie po lete.

„Predpokladáme ale že jej rast bude stále tlmený dopadmi energetickej krízy, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu a ostane pod dlhodobým priemerom,“ uzavrel Koršňák.