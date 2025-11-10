Po dlhom útlme prichádza pozitívny signál. Priemyselná produkcia konečne rastie, pomohla výroba áut aj chemikálií

Slovenský priemysel sa v septembri dočkal pozitívneho signálu po mesiacoch stagnácie. Podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 0,6 % a medzimesačne o 3,3 %, čo predstavuje prvý rast od decembra 2024.
Hlavným motorom tohto oživenia bola výroba dopravných prostriedkov, ktorá stúpla o viac ako 4 %, a mimoriadne silný nárast zaznamenala aj produkcia chemikálií a chemických produktov, až o 44 %. Naopak, tradičným brzdným faktorom zostala dodávka elektriny, plynu a pary, ktorá medziročne klesla o 14 %.
Rast brzdí slabý dopyt zo zahraničia
Ako upozorňuje analytik Slovenskej sporiteľneMatej Horňák, slovenský priemysel sa už dlhší čas potýka s problémami utlmeného zahraničného dopytu. „Za týmto vývojom stojí najmä spomalenie globálnej ekonomiky a slabší rast kľúčových obchodných partnerov, čo je čiastočne dôsledok protekcionistických opatrení USA,“ uvádza.
Zahraničný obchod Slovenska sa drží v prebytku. Export ťahá priemysel, dovoz však brzdia lacnejšie energie
Napriek tomu, že automobilový sektor – dlhodobo kľúčové odvetvie slovenského hospodárstva – čelí cyklickým výkyvom a aj krátkodobým výpadkom výroby, napríklad v nitrianskom závode Jaguar Land Rover, jeho výkonnosť ostáva prekvapivo stabilná.
Podniky sú zatiaľ skeptické
Pozitívny výsledok však zatiaľ neprenikol do nálady podnikateľov. Sentiment v priemysle sa podľa Horňáka v septembri a októbri prepadol hlbšie do záporu. Firmy síce hodnotia aktuálnu produkciu mierne optimisticky, no ich očakávania do budúcnosti sú skôr pesimistické. Znižujú sa objemy objednávok aj odhady produkcie, čo sa môže prejaviť poklesom zamestnanosti v priemysle.
Slabnúca konkurencieschopnosť je podľa analytika umocnená aj domácimi faktormi – rastúcimi daňami a odvodmi v dôsledku vládnych konsolidačných opatrení, ktoré zvyšujú náklady podnikov.
Pomôcť môže Nemecko a Francúzsko
K oživeniu situácie by mohlo prispieť posilnenie nemeckej a francúzskej ekonomiky. Práve Nemecko, ako hlavný obchodný partner Slovenska, pripravuje rozsiahly fiškálny balík, ktorý by mohol predstavovať jeden z najväčších stimulov v histórii krajiny a podporiť dopyt po priemyselných tovaroch v celej eurozóne.
Motor Slovenska sa zadrháva. Nové clá a dane brzdia „európsky Detroit“
Zhoršený sentiment potvrdzuje aj analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák, podľa ktorého sa v októbri nálada v slovenskom priemysle prudko prepadla, najmä v očakávaniach ohľadom budúcej úrovne produkcie. Aj keď sa nálada medzi obchodnými partnermi Slovenska v Európe na jar odrazila od dna, jej zotavovanie na prelome leta a jesene opäť stratilo tempo.
Koršňák upozorňuje, že prenos oživenia externého dopytu do slovenského priemyslu môže byť brzdený čiastočnou stratou konkurencieschopnosti domáceho priemyslu a jeho štruktúrou.
Energetické ceny zostávajú výzvou
Podľa Koršňáka budú slovenskí výrobcovia ešte istý čas zápasiť s dôsledkami energetickej krízy, ktorá na ceny energií na Slovensku dolieha silnejšie ako v iných krajinách EÚ. Výzvou zostáva aj prebiehajúca transformácia európskeho automobilového priemyslu smerom k elektromobilite.
Európske automobilky varujú pred zastavením výrobných liniek, Čína zastavila dodávky čipov Nexperia
Napriek tomu analytik predpokladá, že na prelome rokov by priemysel mohol začať dostávať pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá by sa mala postupne prejaviť v raste dopytu po investičných tovaroch. Dodáva, že určitú podporu môže priniesť aj rastúca výroba v európskom zbrojárskom priemysle, z ktorej môžu nepriamo profitovať aj slovenskí dodávatelia – hoci prevažne len ako súčasť subdodávateľských reťazcov.