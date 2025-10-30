Motor Slovenska sa zadrháva. Nové clá a dane brzdia „európsky Detroit“

Slovensko čelí viacerým výzvam, ktoré môžu ohroziť jeho doterajšiu pozíciu svetového lídra v produkcii automobilov na obyvateľa. Referuje o tom web CNBC.
Od založenia Bratislavských automobilových závodov v 70. rokoch až po vstup do Európskej únie si krajina vybudovala povesť „európskeho Detroitu“ a pritiahla významných výrobcov ako Volkswagen, Stellantis, Kia a Jaguar Land Rover. Čoskoro k nim pribudne aj Volvo, ktoré plánuje otvoriť továreň na elektrické vozidlá pri Košiciach. Významnou investíciou tiež bude baterkáreň v Šuranoch.
Automobilový priemysel tvorí približne 11 % HDP Slovenska, polovicu priemyselnej produkcie a desatinu zamestnanosti. Napriek tomu však sektor čelí tlaku zo strany amerických ciel, rastúcej konkurencii z Číny, vyšším domácim daniam a geopolitickým zmenám, ktoré môžu oslabiť jeho postavenie.
Priemyselná produkcia na Slovensku sa prepadá hlbšie, zvlášť alarmujúci vývoj zažívajú automobilky
Analytik Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne upozorňuje, že slovenský automobilový sektor je výrazne zraniteľný voči americkým clám, keďže 4 % slovenského exportu smeruje do USA, z čoho 80 % tvoria autá. Zuzana Peláková z think-tanku Globsec označila clá za najväčšie krátkodobé riziko pre odvetvie.
Hoci USA a Európska únia v júli dosiahli dohodu o znížení ciel na 15 %, čo je lepšie ako pôvodné návrhy, náklady spojené s novou tarifnou realitou zostávajú významné. Okrem toho čínska konkurencia na globálnych trhoch rastie.
Smeruje Slovensko k osudu amerického Detroitu?
