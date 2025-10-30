Motor Slovenska sa zadrháva. Nové clá a dane brzdia „európsky Detroit“

Uvalené clá, čínska konkurencia a geopolitické napätie ohrozujú automobilový sektor, ktorý tvorí významnú časť slovenskej ekonomiky.
Car production line
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Automotive

Slovensko čelí viacerým výzvam, ktoré môžu ohroziť jeho doterajšiu pozíciu svetového lídra v produkcii automobilov na obyvateľa. Referuje o tom web CNBC.

Od založenia Bratislavských automobilových závodov v 70. rokoch až po vstup do Európskej únie si krajina vybudovala povesť „európskeho Detroitu“ a pritiahla významných výrobcov ako Volkswagen, Stellantis, Kia a Jaguar Land Rover. Čoskoro k nim pribudne aj Volvo, ktoré plánuje otvoriť továreň na elektrické vozidlá pri Košiciach. Významnou investíciou tiež bude baterkáreň v Šuranoch.

Automobilový priemysel tvorí približne 11 % HDP Slovenska, polovicu priemyselnej produkcie a desatinu zamestnanosti. Napriek tomu však sektor čelí tlaku zo strany amerických ciel, rastúcej konkurencii z Číny, vyšším domácim daniam a geopolitickým zmenám, ktoré môžu oslabiť jeho postavenie.

Analytik Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne upozorňuje, že slovenský automobilový sektor je výrazne zraniteľný voči americkým clám, keďže 4 % slovenského exportu smeruje do USA, z čoho 80 % tvoria autá. Zuzana Peláková z think-tanku Globsec označila clá za najväčšie krátkodobé riziko pre odvetvie.

Hoci USA a Európska únia v júli dosiahli dohodu o znížení ciel na 15 %, čo je lepšie ako pôvodné návrhy, náklady spojené s novou tarifnou realitou zostávajú významné. Okrem toho čínska konkurencia na globálnych trhoch rastie.

Smeruje Slovensko k osudu amerického Detroitu?

