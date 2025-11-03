Ostré slová z Berlína: Žiadna ruská oceľ do Európskej únie

Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil vyzval na prísnejšie opatrenia voči Rusku. Ako referuje nemecký spravodajský kanál NTV, udialo sa tak pred samitom o oceliarskom priemysle, ktorý sa uskutoční 6. novembra.
Klingbeil sa domnieva, že musí dôjsť k „úplnému ukončeniu dovozu ocele z Ruska“, a to čo najskôr. „Oceľové bloky vyrobené v Rusku a spracované v EÚ sú naďalej oslobodené od sankcií,“ kritizoval.
Oceľové bloky sú suroviny používané na výrobu plechov a pásov. „Žiadnemu pracovníkovi v našom oceliarskom priemysle nevysvetlíte, prečo Európa naďalej udržiava trh otvorený pre Putina,“ povedal Klingbeil.
EÚ nedávno prijala svoj 19. balík sankcií voči Rusku. Očakáva sa, že ďalší sankčný balík EÚ voči Rusku bude zahŕňať dodatočné clá na tovar z Ruska a Bieloruska, ako aj obmedzenia zamerané na ruský energetický sektor a finančné inštitúcie.