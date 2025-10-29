Mobis Slovakia chce diverzifikovať produkciu, pri Žiline vzniknú stovky nových pracovných miest

Vládny kabinet investorovi už schválil investičné stimuly vo forme daňových úľav.
Mobis Slovakia
Firma Mobis Slovakia v Gbeľanoch. Foto: www.facebook.com
Gbeľany Automotive Ekonomika z lokality Gbeľany

Pri Žiline vzniknú nové pracovné miesta. Spoločnosť Mobis Slovakia plánuje v Gbeľanoch preinvestovať 66 mil. eur. Vytvoriť by mala 298 nových pracovných miest do konca roku 2029. Vládny kabinet investorovi už schválil investičné stimuly vo forme daňových úľav v objeme 12 mil. eur.

Firma plánuje diverzifikovať produkciu existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby o nové výrobky, ktorými budú airbagy, elektronické zadné bubnové brzdy, elektronické posilňovače bŕzd a PE moduly. Investor najprv požadoval poskytnutie investičnej pomoci v hodnote 24 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

V súlade so zákonom o regionálnej investičnej pomoci sme zaslali investorovi ponuku investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 12 mil. eur. S poskytnutím investičnej pomoci v navrhovanej výške prijímateľ súhlasil,“ konštatovalo ministerstvo hospodárstva.

